Se c’è una cosa che caratterizza la cucina mediterranea sono proprio alcuni gusti e aromi inconfondibili. Certi profumi della nostra tradizione culinaria è quasi impossibile non riconoscerli al primo colpo. Parte del merito va assegnato, oltre che agli ingredienti, anche ai condimenti e dunque anche agli “odori” che utilizziamo. Basilico, alloro, origano e tanti altri; che si tratti di un piatto di pasta al sugo, un arrosto, un pesce ben insaporito. Uno dei più amati, utilizzati, acquistati e coltivati sia a terra che in vaso è senza alcun dubbio il prezzemolo.

Tuttavia, se non le prestiamo le dovute attenzioni e cure, non sarà poi così difficile vedere la nostra piantina morire nel giro di poco. Il bello, però, è che possiamo risolvere il nostro problema con un semplice rametto, ottenendo un prezzemolo rigoglioso e profumatissimo in vaso. Riprodurlo in autonomia sarà un gioco da ragazzi.

Come conservarlo a lungo una volta raccolto

Un prezzemolo in salute ci permette di fare un bel raccolto e, se vogliamo, anche di pensare a delle soluzioni di conservazione a lungo termine. È così che, oltre ad essere un’erba aromatica tra quelle considerate portafortuna, possiamo anche renderla salva portafoglio.

Ma come? Sappiamo bene che è anche una delle più sensibili al deperimento in tempi brevi. Per evitare di ritrovarci il nostro mazzetto tutto avvizzito possiamo mettere in pratica un trucchetto davvero efficace. Basterà avvolgerlo in un panno leggermente inumidito o della carta cucina molto spessa, sempre passata sotto l’acqua fredda e ben strizzata e conservarlo in frigo.

Il prezzemolo, poi, può essere anche congelato e mantenuto in freezer per circa un anno. Possiamo, infine, conservarlo essiccandolo o addirittura mettendolo sott’olio insieme magari ad aglio e pepe per un veloce e gustoso condimento pronto.

Prezzemolo rigoglioso e profumatissimo in vaso con un solo rametto e questa semplice tecnica per riprodurlo senza troppi sforzi

Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è un rametto in salute di almeno 4 cm di lunghezza, meglio se dotate di un bel ciuffetto di foglioline. Prepariamo poi un mix di terriccio o, in alternativa, in un contenitore d’acqua e mettiamolo in un punto luminoso della casa.

Passiamo la base del rametto nella cannella, se ne abbiamo un po’. Questo, insieme ad una inumidita quotidiana con uno spruzzino, favorirà la crescita delle radici che dovrebbero comparire nel giro di poche settimane.

Quando saranno abbastanza spesse, togliamole dall’acqua o dal mix di terriccio e invasiamo, meglio se in un vasetto di terracotta. La terracotta permetterà al terreno una migliore traspirazione. In questo periodo di gran caldo ricordiamo, infine, di innaffiarla quasi ogni giorno, ma senza esagerare.

Approfondimento

Una delle erbe più utilizzate in cucina è sconsigliata per chi assume anticoagulanti e diuretici