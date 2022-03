Tra le voci che pesano di più sui consumi del gas spesso c’è il suo uso in cucina. Ma con qualche trucchetto è possibile ridurlo. Vediamo come.

Consigli per affrontare l’aumento del prezzo del gas

Ridurre gli sprechi di elettricità e acqua fa bene sia al portafoglio che all’ambiente. Peraltro, non deve essere per forza difficile: basterebbe evitare alcuni sbagli molto comuni. Per esempio una disattenzione banale che fa salire i consumi di lavatrice, lavastoviglie e asciugatrice.

Ma non solo luce e acqua pesano sul bilancio domestico: in questi giorni si parla tanto dell’aumento del prezzo del gas. Le famiglie italiane si chiedono dunque quali soluzioni applicare contro il caro bollette.

Chi usa il gas per cucinare potrebbe per esempio valutare di comprare un piano di cottura a induzione. È vero che il prezzo è superiore a quello dei fornelli tradizionali, ma il vantaggio è la riduzione dei consumi. Inoltre, si risparmia tempo sulla preparazione del cibo.

Un altro acquisto utile è sicuramente la pentola a pressione. Questa è fondamentale soprattutto per chi ama preparare ricette con lunghe cotture, come spezzatini o minestre di legumi. In questo modo, i tempi e i consumi si possono infatti dimezzare.

Tuttavia non è detto che per risparmiare sul gas si debbano fare compere. Alcune soluzioni sono del tutto gratuite, perché sfruttano gli strumenti che abbiamo già in cucina.

Non solo luce e acqua, si può risparmiare anche sulla bolletta del gas in cucina grazie all’elettrodomestico che abbiamo già

Per difendersi dall’aumento delle bollette dobbiamo anche sfruttare ciò che abbiamo a disposizione. Si può fare una piccola differenza semplicemente usando i coperchi quando si scalda l’acqua o si cucina. Inoltre, sembra assurdo ma un trucco geniale che usavano le nonne richiede soltanto una coperta di lana.

Infine, bisognerebbe usare di più il forno a microonde, come consigliano gli esperti di Altroconsumo. Per esempio, se vogliamo scaldare dell’acqua per il tè, è più conveniente mettere la tazza direttamente nel microonde piuttosto che usare i fornelli.

Ma non solo: questo comodissimo elettrodomestico riduce anche i tempi di cottura di alcuni cibi, permettendoci di sprecare meno gas. Addirittura è possibile preparare le patate bollite direttamente nel microonde.

Basterà infatti sbucciare quattro patate, tagliarle a cubetti e metterle in un contenitore adatto assieme a tre cucchiai d’acqua. Coprire la ciotola con la pellicola trasparente per microonde, praticare dei fori e cuocere per circa 7 minuti a 700 watt. Mescolare e aggiungere qualche minuto di cottura se necessario.

Ma le patate sono solo un esempio: i cibi che possiamo cuocere al microonde sono davvero tanti. Non resta che provare qualche ricetta per ridurre i consumi di gas.

