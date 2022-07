Pochi conoscono i valori nutrizionali di questo alimento giapponese che mangiamo sempre colsushi ma in gravidanza avrebbe delle controindicazioni

L’alga giapponese, o meglio conosciuta come wakame, è la terza alga più consumata. Cresce sui fondali di Cina, Giappone e Corea. In Oriente è considerata un’ottima fonte di nutrienti. In alcuni Paesi la usano anche in ambito cosmetico. Cresce a temperature comprese tra i 5° e 18°. Infatti quando la temperatura dell’acqua inizia ad essere intorno al 25°, la sua crescita si arresta. Tra le varie alghe, la wakame è senza dubbio quella con più proteine, infatti contiene tutti gli amminoacidi essenziali.

Vediamo quali sono i suoi valori nutrizionali:

45 kcal;

0,64 g di grassi totali;

9 g di carboidrati;

3 g di proteine;

0,5 g di fibre;

80 g di acqua;

150 mg di calcio;

872 mg di sodio.

È ricca di tanti altri sali minerali come fosforo, selenio, iodio, potassio, contiene ferro e vitamine del gruppo A e B.

A questo prodotto verrebbero attribuite delle proprietà dimagranti grazie all’alto contenuto di sali minerali come selenio e iodio, considerati ottimi per una corretta funzionalità della tiroide. Essendo ricca di vitamina e sali minerali è ottima quando vi sono carenze nell’organismo, soprattutto dovute al caldo delle ultime settimane. La presenza di fibre conferirebbe all’alimento un potere saziante e lassativo.

È anche ricca di antiossidanti, che sono capaci di allontanare i radicali liberi e contrastare quello che potrebbe essere l’invecchiamento cellulare. Infine, la presenza di alginati fungono da una sorte di protezione in caso di problemi gastrici come acidità e reflusso.

In cosmetica

Pochi conoscono i valori nutrizionali di questo alimento giapponese che avrebbe anche benefici per quanto riguarda la sfera della bellezza. Difatti contiene una sostanza che è in grado di mantenere fresca e giovane la pelle. Questa sostanza, in poche parole, andrebbe ad attivare i geni di elastina, collagene e acido ialuronico che sono molecole che rendono tonica la pelle.

Esistono numerose maschere e creme all’alga wakame, potrebbero essere usate tranquillamente anche per le prime rughe che iniziano a farsi vedere con l’avanzare dell’età.

Non presenta particolari controindicazioni, ma il consiglio è quello di non abusarne. Prima di prendere qualsiasi integratore a base di wakame è bene consultare il medico, specialmente per chi soffre di disfunzioni alla tiroide. Non è consigliata in gravidanza in quanto ha un alto contenuto di sodio, non andrebbe quindi consumata più di 1 volta a settimana.

