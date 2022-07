Quando si decide di fare un’insalata estiva come piatto unico solitamente l’ingrediente principale che tutti scelgono è il riso. In realtà potrebbero esserci alternative anche più salutari. Stiamo parlando proprio del farro.

Il fatto è un cereale che sembrerebbe apportare numerosi benefici per la salute dell’uomo, in quanto è ricco di proprietà salutari. In Italia è coltivato soprattutto nelle zone tra l’Emilia e la Liguria e la particolarità è quella di resistere alle alte temperature.

Esistono tre diversi tipi di farro:

monococco, la forma più antica di cereale, è povero di glutine adatto quindi a chi è celiaco;

dicocco, detto così perché la sua spiga contiene due chicchi, contiene più glutine;

spelta, deriva sia dal farro che frumento. Contiene glutine ma sempre meno rispetto al frumento.

Una volta compreso quante tipologie di farro possiamo trovare, andiamo a vedere più da vicino i valori nutrizionali e i benefici.

Anziché la solita ricetta con il riso si potrebbe usare questo alimento ed altre verdure utili per le loro proprietà nutrizionali e terapeutiche

100 g di ferro contengono all’incirca 335 kcal e sono distribuiti così i valori nutrizionali:

10 g di acqua;

67 g di carboidrati;

2 g di zuccheri;

15 g di proteine;

2,5 g di grassi;

7 g di fibra.

È ricco anche di sali minerali quali potassio, ferro, calcio. La presenza di fibre garantirebbe, a chi lo consuma, benessere intestinale. Inoltre potrebbe essere molto utile per chi soffre di colesterolo alto.

Oltre ad avere sali minerali, sono presenti anche tante vitamine del gruppo B e molecole che potrebbero servire per potenziare il sistema immunitario.

La particolarità del farro è che si presenta come un alimento con un basso indice glicemico. Quindi aiuterebbe a mantenere a bada la glicemia, ottimo per i soggetti diabetici che solitamente con la pasta hanno picchi glicemici. È anche consigliato per chi è carente di ferro, infatti essendone molto ricco potrebbe contrastare quella che è l’anemia.

Le sue proprietà potrebbero essere anche molto utili per:

le ossa, avendo sali minerali come zinco, selenio, rame. Aiuterebbe a prevenire malattie come l’osteoporosi;

prevenzione oncologica, potrebbe proteggere dall’insorgenza di tumori al seno e prostata;

per il contenuto alto di fibre aiuterebbe a dimagrire, infatti dà anche un certo senso di sazietà dopo averlo mangiato.

Il farro quindi ottimo da condire in tutti modi: verdure, pollo, tonno. Anziché la solita ricetta con il riso questo alimento per preparare delle ottime insalate fresche e veloci da portare al mare.

