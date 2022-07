Dopo avere raggiunto i suoi obiettivi ribassisti, il titolo SIT potrebbe essere pronto per ripartire al rialzo. Guardando il grafico del titolo, infatti, la situazione è molto chiara. L’impostazione è rialzista, ma c’è una forte area di resistenza che da mesi sta frenando ulteriori rialzi. Stiamo parlando di area 7,5 euro (I obiettivo di prezzo). Quindi, la rottura delle resistenze potrebbe spingere al rialzo il titolo SIT verso l’obiettivo successivo più probabile in area 9,32 euro.

La massima estensione al rialzo, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 11,14 euro (III obiettivo di prezzo).

Solo una chiusura settimanale inferiore a 6,38 euro potrebbe fare invertire al ribasso la tendenza in corso su SIT. In questo caso potrebbero essere possibile un ritorno in area 5 euro.

La valutazione di SIT

Qualunque sia l’indicatore utilizzato, una valutazione basata sui multipli di mercato esprime una sottovalutazione che può arrivare fino al 50%. È interessante notare che se si estende il confronto ai suoi competitors europei il titolo rimane sottovalutato di circa il 30%. Anche il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, poi, esprime una sottovalutazione di circa il 70%.

Se, invece, si guarda alla valutazione basata sulle prospettive di crescita del titolo e del settore di riferimento, si scopre che la sottovalutazione è di circa il 20%.

Prima di concludere, notiamo che la società ha sempre distribuito un dividendo dal rendimento molto interessante di circa oltre 3% ed è vista in crescita nei prossimi anni. Allo stato attuale il rendimento atteso è superiore al 4% ed è visto in crescita oltre il 5% per i prossimi anni.

Infine, come riportato su riviste specializzate, l’unico analista, che copre il titolo SIT, ha un giudizio, quello di comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di oltre il 60%.

La rottura delle resistenze potrebbe spingere al rialzo il titolo SIT: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo SIT (MILSIT) ha chiuso la seduta del 4 luglio a quota 6,96 euro, in rialzo del 2,05% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

