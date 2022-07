Con l’inflazione che fa svettare i prezzi dei beni, tutto è rincarato in Italia, anche le vacanze. Fare qualche giorno delle meritate ferie potrebbe svuotarci il portafoglio. A meno che non sfruttiamo le numerose occasioni che in questi giorni molte strutture stanno offrendo a prezzi più bassi del mercato, low cost.

I saldi estivi sono già partiti in qualche Regione, ma se cerchiamo sul web possiamo anche scoprire delle ottime offerte in tema di vacanze. Si chiamano last minute e sono le occasioni dell’ultimo minuto, offerte dalle strutture ricettive per riempire i posti ancora liberi. Si possono trovare occasioni veramente interessanti in località splendide, in strutture a 4 e pure 5 stelle, ma anche in eleganti appartamenti.

Vacanze last minute e low cost in Italia al mare o in montagna in splendide località a luglio e agosto

Per esempio a Corigliano Calabro, sullo splendido mare Ionio, è possibile alloggiare in un albergo 3 stelle con prezzi a partire da 75 euro a camera. Ma si possono anche affittare case a pochi passi dal mare oppure bed and breakfast direttamente sulla spiaggia a partire da cifre inferiori.

Da sud a nord, dalla Calabria alla Liguria. Chi vuole regalarsi una vacanza di lusso potrà trovare offerte a meno di 100 euro a notte in uno degli hotel più di tendenza. Chi preferisce una soluzione economica ma altrettanto suggestivo può prendere in affitto un appartamento. È possibile trovare appartamenti a prezzi molto convenienti, uno anche con piscina e che si affaccia direttamente sul mare. I costi per l’affitto partono da circa 50 euro a notte.

Chi al mare preferisce la montagna, Arabba potrebbe essere una soluzione ideale. Questa località molto elegante, si trova nel col di Lana ai piedi del celebre Passo Pordoi. Qui è possibile affittare un appartamento per quattro ospiti a partire da 100 euro per notte. Chi preferisci una soluzione più economica potrà scegliere un bed and breakfast. Qui se ne trovano anche con meno di 90 euro a notte per 2 persone. Invece, chi cerca qualcosa di più economico e anche più intimo, può affittare un monolocale, nel centro di Arabba. Si possono trovare a partire da 50 euro per notte

Occasioni in un borgo a picco sul meraviglioso mare marchigiano

Trascorrere qualche giorno in un borgo potrebbe essere un modo alternativo di fare la vacanza. Si potrebbe provare anche questa soluzione per vacanze last minute e low cost, ovvero a prezzi veramente convenienti. Non necessariamente si deve rinunciare al mare.

Ci sono piccoli paesi, molti di origine medievale, che sono a ridosso di coste meravigliose. Per esempio nelle Marche è impossibile non innamorarsi di alcuni spettacolari borghi a picco sul mare. Tra questi c’è Sirolo, affascinante paesino medievale che ha più di 800 anni. Dalla piazza centrale si può assistere a uno panorama che lascia senza fiato.

Qui è possibile trovare delle soluzioni abitative veramente convenienti. Per esempio alcune offerte partono da meno di 60 euro circa per notte ed è possibile anche prenotare un appartamento con giardino molto vicino alla spiaggia.

