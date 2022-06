Si sente spesso consigliare, a chi soffre di problemi di digestione, di bere un bicchiere di acqua calda al mattino con qualche goccia di limone. In effetti, bere acqua e limone potrebbe avere numerosi benefici per la salute. Viene utilizzato come alimento depurativo da assumere sia a stomaco vuoto che pieno. Consumare a digiuno l’acqua e limone è forse il metodo più usato. Per la presenza del succo di limone, c’è un’alta fonte di vitamina C al suo interno, che fornisce diversi benefici per la salute generale del corpo.

Una tazza di acqua con succo di mezzo limone contiene:

1 g scarso di zuccheri;

il 25% di vitamina C della dose giornaliera raccomandata;

1% di folato;

1% di potassio.

Acqua e limone al mattino sembrerebbero utili per dimagrire ma sveliamo benefici e falsi miti su questa bevanda e perché non bisognerebbe abusarne

Si sostiene che bere questa bevanda possa in qualche modo andare a regolare il sistema immunitario, bilanciare il pH dell’organismo e rendere la pelle più lucida. In realtà, fortunatamente, non è possibile cambiare il pH del sangue tramite l’assunzione di sostanze acide. Il fatto che vada a regolare il sistema immunitario sarebbe vero, grazie alla presenza elevata di vitamina C. Questa vitamina è contenuta all’interno degli agrumi e potrebbe contrastare numerosi problemi con la sua attività antiossidante. Non si può affermare con certezza, invece, che l’acqua col limone sia benefica per la pelle. Però, grazie sempre alla presenza della vitamina C, si avrebbe la stimolazione della proteina del collagene, che rende la pelle più elastica e morbida.

I benefici

L’acqua tiepida con limone è risaputo abbia delle proprietà digestive. Aiuta a eliminare gonfiori, contrasta la stitichezza e la nausea. Difatti, stimola l’attività dello stomaco e favorisce la produzione della bile. Facilita, grazie alla sua capacità di aumentare il metabolismo, la perdita del peso. In uno studio condotto su circa 14 partecipanti che bevevano ½ litro d’acqua, il tasso metabolico aumentava del 30%. Il lato positivo dell’acqua e limone è che presenta un basso contenuto di calorie: se si spreme mezzo limone in una tazza di acqua calda, la bevanda avrà all’incirca 8 o 9 calorie.

Potrebbe essere un ottimo sostituto a numerosi succhi che si trovano in vendita ricchi di conservanti e zuccheri aggiunti. Un altro studio ha dimostrato come l’assunzione di acqua e limone vada a ridurre anche la fame, favorendo il senso di sazietà. Dunque, acqua e limone al mattino sembrerebbero utili per dimagrire, ma non bisogna superare le dosi raccomandate per la salute dentale: per non rovinare lo smalto, bisogna lavare i denti dopo aver bevuto acqua e limone.

