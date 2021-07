Se abbiamo la possibilità e la fortuna di avere una bottiglia d’acqua a portata di mano, anche in ufficio o al lavoro, è davvero una ricchezza. Soprattutto in queste calde giornate estive che sudiamo maggiormente. Ci sono delle sensazioni dolorose e dei momenti di tensione del nostro corpo che sono proprio riconducibili alla disidratazione, e ne vediamo le cause in questo articolo. Non limitiamoci a pensare che l’acqua faccia bene solo a depurarci, perché è vero, ma non è tutto. Uno studio americano ha infatti rivelato quante funzioni del nostro corpo vivano meglio bevendo più spesso. Pochi conoscono i benefici straordinari per il nostro organismo bevendo acqua ogni 30 minuti e lo sveliamo di seguito.

Non è solo una questione di depurazione

Solitamente quando iniziamo una dieta, o comunque decidiamo di bere più acqua del solito, lo facciamo per tre motivi essenziali:

eliminare le tossine e depurarci;

dimagrire;

creare in senso di sazietà e di pienezza.

Questo è tutto vero ma pochi sanno che bere anche solo mezzo bicchiere d’acqua ogni mezz’ora serve a trasportare i nutrienti verso le cellule dell’organismo.

Bere acqua con costanza, che significa assumerla comunque anche con le tisane e con il tè, possibilmente non zuccherato, contribuisce ad aumentare del 30% la velocità del nostro metabolismo. Ecco perché tutti i medici insistono nel dire che bere continuamente nell’arco della giornata favorisce l’attività regolare del ciclo metabolico.

Chi poi lavora per molte ore davanti ai computer dovrebbe sapere che la disidratazione comporta 2 problemi abbastanza importanti: il mal di testa e la mancanza di concentrazione. Secondo la stessa scienza dell’alimentazione, idratarsi continuamente permette infatti al cervello di ricaricarsi, migliorando le capacità mnemoniche e cognitive. Un cervello idratato è un cervello più concentrato e maggiormente disposto ad apprendere e migliorare le conoscenze.

