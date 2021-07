In questo precedente articolo avevamo visto qual è la migliore carta prepagata per comprare un biglietto online o per fare le vacanze in sicurezza. Infatti la carta ricaricabile è in un certo senso sinonimo di libertà e relativa spensieratezza nella gestione dei soldi.

Prendendo come riferimento uno degli strumenti più usati sul mercato, analizziamo costi, soluzioni e opportunità. Vedremo che questa carta Postepay a 0 euro è perfetta per abbattere i costi del conto corrente.

I principali servizi delle carte Postepay

Una parte dei servizi correlati alla Postepay è comune anche alle altre prepagate, mentre altri sono più specifici. Anzitutto consente di prelevare e pagare in Italia e all’estero entro le cifre disponibili e senza obbligo di avere un c/c d’appoggio.

Consente poi di trasferire piccoli importi tra due Postepay, comprare online e pagare i bollettini, anche del circuito PagoPa. Inoltre consente di pagare tramite QR Code negli esercizi abilitati e fare rifornimento in alcuni distributori.

Infine, questa prepagata consente di pagare contactless o online utilizzando anche il proprio smartphone Android attraverso Google Pay.

Quale scegliere e come orientarsi?

Come spesso accade, la scelta di un prodotto piuttosto che un altro è data dalla migliore combinazione servizi-costi.

Postapay Standard costa 10 euro all’atto dell’emissione e non prevede costi annuali di gestione. Alla scadenza il suo rinnovo è gratuito.

Postepay Evolution è dotata di codice IBAN, ideale per chi vuole fruire delle principali operazioni bancarie senza essere legato a un c/c. Si pensi, giusto per fare degli esempi, alla domiciliazione delle utenze, all’accredito della pensione o dello stipendio, ai bonifici. Ha un costo di emissione di 5 euro (e altri 15 euro di ricarica minima) e un canone annuo di 12 euro.

Di questa carta esiste anche una versione business con servizi tagliati su misura per liberi professionisti e ditte individuali. Il canone del primo anno è di 12 euro (ma azzerabile a certe condizioni).

Infine Postepay Connect abbina prepagata e SIM PosteMobile con tariffa telefonica dedicata.

Dunque, questa carta Postepay a 0 euro è perfetta per abbattere i costi del conto corrente

Postepay Green aggiunge anche un altro parametro di scelta, l’età, giacché è dedicata ai ragazzi dai 10 ai 17 anni. Prevede un costo annuo di 5 euro e zero canone annuale.

La card IoStudio Postepay è invece completamente gratuita ed ha come target gli studenti delle scuole secondarie di II° grado.

Infine arriviamo a Postepay Digital, una prepagata 100% digitale che si gestisce dall’App Postepay. Consente di chiedere un codice IBAN con tutte le funzionalità del caso. Quest’opzione permette di chiedere gratis anche la versione fisica della carta per i prelievi ATM e pagare sul circuito Mastercard.

Il costo di emissione è pari a zero o 5 euro a seconda cha sia senza o con IBAN. Tuttavia, in questo secondo caso è in promozione a zero euro per tutto il 2021. Quanto al canone annuo, è pari a zero euro se la prepagata è senza IBAN, mentre è di 12 euro nel caso inverso.

