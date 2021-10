Dal sapore delicato e leggermente acidulo, dal colore rosso vivace, a forma di mela ma ricco di semi, anch’essi di colore rosso intenso. La melagrana, il frutto del melograno, è un alimento originario dell’Asia che oggi viene coltivato abbondantemente anche nell’area Mediterranea.

È un frutto molto versatile che può essere consumato così come è, ma è possibile trovarlo anche sottoforma di centrifugati, succhi o marmellata. Può essere aggiunto a frullati, porridge ed è possibile mixarlo a insalate e risotti per creare gustosissimi piatti agrodolci.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Pochi comprano questo superfood autunnale che è una vera esplosione di salute e ritarda l’invecchiamento

È considerato un superfood, per le sue innumerevoli proprietà benefiche. Ricco di acqua, ha un contenuto modesto di carboidrati ma basso di proteine e grassi. Ricco in polifenoli, vitamine e sali minerali, in particolare vitamina C, folati, potassio, fosforo e manganese.

Il suo consumo aiuterebbe a migliorare la peristalsi intestinale alleviando i problemi di stipsi, favorirebbe la perdita di peso e ridurrebbe l’infiammazione intestinale sistemica.

Un frutto ottimo anche per contrastare i problemi legati al colesterolo in particolare dell’LDL, aiuterebbe a ridurre la pressione avendo così un effetto positivo sul sistema cardiovascolare. Sarebbe considerato anche un valido gastroprotettore naturale.

Le proprietà benefiche

La melagrana, inoltre, grazie alla presenza di flavonoidi, particolari antiossidanti, sembrerebbe ridurre il rischio di diabete di tipo 2. Il suo succo infatti sembrerebbe aumentare la sensibilità insulinica e ridurre lo stress ossidativo.

Utile anche per contrastare le infezioni del tratto urinario, avrebbe anche proprietà antifungine in grado di contrastare la candida albicans.

Un alleato di bellezza e giovinezza

Grazie alla presenza di polifenoli e antiossidanti sembrerebbe molto valida anche per migliorare le problematiche relative al microcircolo, infatti, ridurrebbe il rischio di aterosclerosi.

La grande presenza di antiossidanti lo renderebbe un frutto in grado di opporsi alla presenza di radicali liberi questo ritarderebbe i fenomeni legati all’invecchiamento. In particolare favorirebbe la rigenerazione cellulare e la riparazione dei tessuti. In tal senso sarebbe utile per rallentare ’invecchiamento epidermico, riducendo anche l’iperpigmentazione, le macchie, inoltre, sarebbe in grado di alleviare i disturbi epidermici come l’acne.

Ricco di vitamina C il frutto del melograno sembrerebbe essere un potente alleato del nostro sistema immunitario, infatti, ci proteggerebbe dall’ attacco di virus e batteri e ridurrebbe i malanni di stagione.

Tuttavia ancora pochi comprano questo superfood autunnale che è una vera esplosione di salute e ritarda l’invecchiamento.

Controindicazioni

La melagrana non presenterebbe particolari controindicazioni, tuttavia, un suo consumo eccessivo potrebbe causare un’intossicazione da melagrana che causerebbe sintomi come sonnolenza, cefalea, vertigini.