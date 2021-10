Una gustosissima ricetta salata è quella che vogliamo proporre oggi, ideale per un pranzo o una cena in compagnia.

Scorfano in crosta di patate e spinaci un piatto unico ricco di tutti i nutrienti e perfettamente bilanciato.

Un’esplosione di vitamina C questa fantastica e gustosa ricetta salata ottima anche per rafforzare il sistema immunitario

Un piatto ricco di vitamina C, una vitamina idrosolubile presente principalmente negli alimenti di origine vegetale. Detta anche acido ascorbico, la vitamina C sembrerebbe ideale per contrastare i radicali liberi e prevenire l’invecchiamento. Utile anche per potenziare il sistema immunitario e prevenire raffreddori e influenze. In questo piatto ne sono particolarmente ricchi gli spinaci che sono anche fonte di magnesio e fibre.

Le proteine sono invece rappresentate dallo scorfano un pesce dalle carni leggere, facilmente digeribili ma molto gustose. Infine l’aggiunta delle patate, che rappresentano i carboidrati del piatto, lo rendono un piatto completo. Se si preferisce si può decidere di optare per le patate novelle con un indice glicemico inferiore (innalzano più lentamente i livelli di glucosio nel sangue).

Scorfano in crosta di patate e spinaci

700 g di scorfano;

600 g di spinaci;

400 g di patate novelle;

1 spicchio d’aglio;

peperoncino q.b.;

erbe aromatiche e olio d’oliva q.b..

Procedimento

Lavare accuratamente le patate sotto l’acqua corrente, tagliarle in due oppure se si preferisce affettarle in fette sottili. Sbollentarle in acqua bollente per 5 minuti. Subito dopo riporle in acqua fredda per fermarne la cottura e con un canovaccio asciugarle accuratamente.

Desquamare e sfilettare lo scorfano e cuocerlo in padella per qualche minuto con un filo d’olio di oliva.

Lavare ed asciugare accuratamente gli spinaci. Saltarli in padella con un filo d’olio d’oliva, aglio schiacciato, peperoncino e un pizzico di sale.

Ricoprire una teglia da forno con carta oleata e adagiarvi sopra le patate novelle precedentemente sbollentate. Aggiungere le erbe aromatiche una spolverata di peperoncino e mescolare accuratamente. Sopra le patate mettere il filetto di scorfano e condirlo con olio d’oliva e un pizzico di sale.

Infornare a 220 gradi per 20 minuti di cui gli ultimi 5 in modalità grill. Per la composizione del piatto posizionare al centro gli spinaci ed adagiarvi sopra le patate ed infine i filetti di pesce. Servire e gustare accompagnando il tutto con un calice di vino bianco.

Consigli utili

Se si preferisce è possibile sostituire lo scorfano con qualsiasi altro pesce. Lo stesso per le patate che possono essere sostituite con le patate classiche o le patate americane.