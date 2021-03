Il melograno ha origine nell’Asia sud-occidentale e in natura ne esistono numerose varietà presenti in tutto il mondo.

Conosciuto per la sua forma e la sua consistenza particolari, è molto apprezzato e consumato in diversi modi. Aprirlo e gustarlo così com’è non è sempre facile, ragion per cui si preparano soprattutto succhi o spremute. Lo si utilizza inoltre per la preparazione di cocktail dolci e fruttati, tipici della stagione estiva.

Un gastroprotettore naturale chiamato melograno, scopriamo le sue incredibili proprietà

A livello nutritivo, gli esperti concordano nel ritenere che il melograno sia un eccellente antiossidante perché ricco di Vitamine A e C. C’è chi afferma addirittura che abbia proprietà antitumorali, ma è preferibile affidarsi soltanto ad evidenze scientifiche e al parere dei medici.

Questo frutto, invero, non ha soltanto virtù antiossidanti, ma anche protettive dello stomaco. Abbiamo a che fare, infatti, con un gastroprotettore naturale chiamato melograno, scopriamo le sue incredibili proprietà.

Il melograno possiede importanti poteri astringenti ed è per questo che si utilizza per contrastare diarrea ed eventuali emorragie intestinali. Ma non è finita qui. È stato dimostrato che può fungere da gastroprotettore naturale grazie alla concentrazione di fenoli. Si tratta di un composto aromatico noto anche col nome di acido fenico, capace di rafforzare la muscosa gastrica. La presenza di fenoli sembra essere di grande aiuto soprattutto contro i danni causati dall’etanolo, oltre che contro ogni possibile minaccia per l’apparato gastrico.

Una volta elencate soltanto alcune delle grandi proprietà del melograno, analizziamo la parte più difficile: come sgranarlo.

Come sgranare questo frutto

Abbiamo intuito che non si parla di “sbucciare” il melograno, perché il suo involucro e la sua composizione interna sono molto diversi dagli altri frutti. La prima cosa da fare è dividere il frutto in due, ma attenzione perché non bisogna tagliare i chicchi per evitare che il succo fuoriesca. Quindi, ciò che dobbiamo fare è incidere con un coltello la buccia del melograno creando un cerchio, senza tagliarne l’interno. A questo punto non ci resta che utilizzare le nostre mani e… un po’ di forza! Separiamo le due parti e prendiamo un cucchiaio e un recipiente. Sbattiamo il cucchiaio sulla prima metà del nostro frutto in modo da far uscire tutti i chicchi integri. Facciamo la stessa cosa con l’altra metà ed ecco che il gioco è fatto.

Pronto per essere gustato, possiamo utilizzarlo nello yogurt o per creare delle buonissime e coloratissime torte.