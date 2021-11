Il pesce è un alimento che non dovrebbe mai mancare nel nostro piano alimentare. Infatti, è raccomandato dai dietologi e dai nutrizionisti almeno due volte a settimana. Come quest’ortaggio ricco di vitamine e sali minerali, considerato il re della dieta mediterranea, il pesce è altrettanto salutare e fonte di proteine.

Come sappiamo, in un regime alimentare sano ed equilibrato, proprio come la dieta mediterranea, devono essere presenti tutti i macronutrienti necessari al buon funzionamento dell’organismo: proteine, fibre, carboidrati e lipidi.

Il pesce, oltre ad essere un’ottima fonte di proteine, è un alimento sostanzioso e allo stesso tempo leggero, particolarmente indicato nelle diete ipocaloriche. Infatti, ha un basso apporto calorico, specialmente il pesce azzurro, e una buona fonte di omega 3, necessaria per la salute del cuore.

Ma la lista dei pesci salutari non finisce qui. Magari non tutti lo conoscono, ecco perché pochi comprano questo pesce ricco di antiossidanti e vitamina C dalla carne leggera e gustosa che accelera il metabolismo.

Il pesce persico

Il persico è un pesce d’acqua dolce, che si trova anche nei fiumi e nei laghi e nelle lagune. In Italia è molto presente soprattutto in prossimità delle regioni in cui si trovano i maggiori laghi. Come la maggior parte dei pesci, anche il persico ha un basso apporto calorico. E infatti 100 gr di prodotto contiene circa 90 calorie, grossa parte delle quali provengono dalle proteine.

Proprio per questo, il pesce persico è tra i migliori pesce ad elevate quantità di questo macronutriente, fondamentale per il funzionamento dell’organismo. Inoltre, contiene tante vitamine tra cui la C e la A, necessarie allo sviluppo di ossa e denti forti e sani e al rafforzamento del sistema immunitario.

Consigliamo di consultare la scheda sul pesce persico offerta da Humanitas per sapere tutto su questo alimento e soprattutto sulle sue proprietà benefiche.

Oltre a contenere importanti vitamine, il pesce persico contiene alcuni sali minerali come il magnesio, il selenio e lo zinco che contribuirebbero ad accelerare il metabolismo. Per un’alimentazione più sana si consiglia di sfilettarlo e di cucinare i tranci in padella o al forno, anche se sprigiona tutta la sua bontà tramite la frittura.

Da un lato il persico contiene antiossidanti, proteine e sali minerali. Dall’altro ha una pecca da non sottovalutare: è fonte di grassi saturi. Per cui si raccomanda di consumarlo con moderazione, circa una volta a settimana e di mantenere la pesatura del pesce non oltre i 100 gr.

Approfondimento

