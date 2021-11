Cucinare è la passione più “buona” che ci sia, soprattutto quando si cucina per i propri cari. E non c’è nulla di più soddisfacente che vedere amici e parenti estasiati dal sapore e dall’odore dei nostri piatti. Grazie ai programmi dedicati all’ambito culinario, come “Masterchef” o “Quattro Ristoranti”, abbiamo avuto la possibilità di imparare cose nuove e di perfezionare il nostro modo di cucinare.

Questo grazie ai consigli dispensati dai grandi chef stellati, che rappresentano l’orgoglio italiano nel Mondo, come Bruno Barbieri, giusto per citarne uno. Abbiamo visto come gli utensili sono molto importanti e se sbagliamo ad usarne uno piuttosto che un altro, questo errore potrebbe costarci caro.

Proprio per questo, abbiamo parlato di quali utensili indispensabili comprare e dei termini da sapere se si è principianti e si ha la voglia di imparare a cucinare. In questo senso, ecco una ricetta da fare, facile e pronta in pochi minuti, e da servire come antipasto o come portata principale.

Per fare determinate ricette sono necessari gli strumenti giusti, che possono fare la differenza. Un esempio è la padella antiaderente, la quale, come suggerisce la parola stessa, evita l’attaccamento dei cibi e l’eventuale bruciatura. Un uso molto comune della padella antiaderente è, per esempio, nel caso delle croste di formaggio e nel caso delle uova.

Ma forse non tutti sanno che il segreto dei grandi cuochi è un altro strumento. Non la padella antiaderente, ma è questo l’utensile perfetto per fare piatti come da ristoranti stellati.

L’alluminio

L’alluminio ha un’ottima conducibilità, addirittura migliore rispetto all’acciaio inox. Infatti, se abbiamo notato bene, nei programmi di cucina si utilizzano sempre quelle grandi padelle in alluminio fine che addirittura, a volte, sono leggermente deformate.

Le padelle in alluminio sono perfette per esaltare i sapori, e sono quelle da utilizzare in caso di cottura degli amidi, come la pasta e le patate. Infatti, se si ha in casa una padella in alluminio, quante volte è capitato di trovare una sorta di crema durante la cottura?

Se per esempio dovessimo cucinare pasta e patate, la padella in alluminio sarebbe la scelta ideale da fare, appunto perché rilascia gli amidi e li fa mantecare per bene. Invece per quanto riguarda l’acciaio, il problema è la temperatura. Dove batte la fiamma si riscalda, al contrario rischiamo un pessimo scambio di calore dal piano di cottura all’alimento.

Ciò, invece, non accade con l’alluminio poiché è radiante, per cui il calore della fiamma sul fondo della padella risale anche sulle sue pareti. Ecco perché gli chef di tutti i ristoranti utilizzano questo tipo di padella, che prevede una cottura in tempi brevi, proprio perché si deve andare veloce e perché è ottima per saltare la pasta, per mantecare, come detto poc’anzi, e per tante altre cose.

