Per molti concedersi un bicchiere di buon vino è uno dei piaceri della vita. Considerando il fatto che un bicchiere ogni tanto è permesso, ricordiamo che l’abuso può essere controproducente. Non solo per la propria salute ma anche per quella degli altri, soprattutto se si deve guidare, per cui raccomandiamo di non mettersi alla guida quando si beve.

Fatte queste premesse, di vini buoni, pregiati ed economici ne esistono tantissimi. Per esempio, se si cerca gusto delicato, frizzantino e dolce non possiamo perderci questi vini siciliani. “La felicità è un bicchiere di vino con un panino” cantavano Albano e Romina. Quando un vino è buono, non si può che essere soddisfatti dalla scelta. E se vogliamo scegliere bene e si cerca l’ideale connubio tra vino bianco e vino rosso non possiamo che optare per il vino che presenteremo oggi.

Il Judeka Frabianco

Pochissimi conoscono questo vino brioso ed economico raccomandato dagli esperti e perfetto per tutte le cene. Infatti, questo vino, pregiato ed economico allo stesso tempo, costituisce un mix tra la raffinatezza del vino rosso e la delicatezza di quello bianco.

Il Judeka Frabianco è un vino bianco derivante dall’uva rossa del Frappato 100% naturale ed è prodotto in Sicilia, a Caltagirone, famosa per la ceramica come le pigne e le Teste di Moro. Questo vino è stato raccomandato dagli esperti come uno dei vini più buoni d’Italia ed è stato premiato dal Decanter World Wine Awards e dal Decanter Asia Wine Awards, rappresentando l’orgoglio italiano. Inoltre, l’azienda è stata premiata per il suo impegno a favore dell’Ambiente in collaborazione anche con il Touring Club Italiano.

Questo vino è davvero ottimo per tutte le cene, sia a base di carne che a base di pesce. Il suo sapore intenso ma allo stesso tempo delicato esalterà qualsiasi tipo di pietanza. Su questa scia, verrà da pensare che questo vino sia molto costoso. In realtà, come anticipato, esistono diversi vini buoni e pregiati ma che allo stesso tempo sono tanto convenienti.

Infatti, cercando su Google il prezzo online oscilla tra 8,50 e 11 euro. Un vero affare se si cercano tutte le caratteristiche che un buon vino deve avere. Inoltre permetterà di fare anche bella figura dinanzi agli ospiti, che si godranno qualsiasi tipo di cena e delizieranno il loro palato.

In previsione delle feste natalizie, potrebbe essere anche un ottimo pensiero da fare ad una persona cara.

