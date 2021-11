Ci sono alcune situazioni che potrebbero far sentire a disagio molti di noi, anche se si tratta di cose del tutto naturali. Una delle situazioni più imbarazzanti per tantissime persone è quella che coinvolge l’emissione di gas. E, nonostante stiamo parlando di una cosa fisiologica che riguarda ogni singola persona, a livello di regole sociali non è vista poi così bene. Proprio per questo motivo, spesso ci interroghiamo su cosa dovremmo evitare per non creare un gas eccessivo e non ritrovarci, appunto, in situazioni che potrebbero non farci sentire a nostro agio. E questo è importante anche per la nostra salute.

Proprio questa farina che tantissimi amano e usano potrebbe essere uno dei responsabili delle scorregge troppo frequenti

Forse non tutti lo sanno, ma ci sono degli alimenti che potrebbero favorire il meteorismo. Questo fenomeno è ovviamente causato da più ragioni e non solo dal cibo che decidiamo di ingerire. Ma certamente gli alimenti che scegliamo per riempire le nostre giornate hanno un peso importante. E, per quanto ogni situazione sia a sé e ogni corpo reagisca in modo differente, ci sono alcuni cibi che sembra creino del gas in maniera indistinta. Conoscerli, quindi, potrà sicuramente aiutarci ad avere un quadro più completo e chiaro della situazione.

Il meteorismo è causato da diversi cibi e tra questi troviamo anche questo prodotto che molti di noi usano spesso

Stando a quanto riporta l’Istituto Superiore di Sanità, pare che ci siano alcuni cibi che potrebbero creare problemi in questo campo. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, ne avevamo già presentati alcuni, sottolineando appunto il loro coinvolgimento nella frequenza del fenomeno del meteorismo. E oggi vogliamo evidenziarne un altro, che forse molti non si sarebbero aspettati ma che può portare facilmente a questa situazione. Stiamo parlando della farina integrale. La usiamo in tantissimi e ormai sta diventando sempre più comune nelle cucine di moltissime famiglie. Eppure, proprio questa farina che tantissimi amano e usano potrebbe essere uno dei responsabili delle scorregge troppo frequenti.

Infatti, quest’ultima si troverebbe, secondo l’ISS, nella lista degli alimenti che producono maggiormente gas. Ovviamente, questo non vuol dire che dovremo smettere di consumarla o che non dovremo comprarla più. Piuttosto, avendo ora questa informazione, potremmo rivolgerci al nostro medico di fiducia per capirne di più. Avendo infatti la sua opinione, potremo facilmente capire come gestire la situazione seguendo il consiglio e il parere di un esperto, che conosce perfettamente anche la nostra situazione fisica.

