Se recentemente abbiamo parlato di una torta salata mai vista prima spendendo meno di 10 euro, oggi vediamo come preparare un’altra torta salata spendendo, forse, meno di 5 euro. Il bello della preparazione delle torte salate è la varietà degli ingredienti possibili.

In pratica siamo noi a scegliere i protagonisti e per questo è necessaria tanta passione per la cucina, creatività e fantasia. Ma ricordiamoci che il dosaggio e l’abbinamento dei gusti è un fattore di fondamentale importanza. Per cui occhio a non strafare e ad abbinare sapori che non siano contrastanti tra loro.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Al giorno d’oggi, molte persone hanno un regime alimentare un po’ particolare. Questo è dovuto a casi di celiachia, per esempio. Ma ci sono persone che, in base a dei valori in cui credono, hanno deciso di assumere un piano alimentare basato esclusivamente sui vegetali.

Il ripieno della ricetta di oggi può essere mangiata anche dai vegetariani (diversi dai vegani) e farà bene soprattutto a chi adotta un’alimentazione comprensiva di tutti gli alimenti che la terra ci offre. Ogni tanto mangiare solo verdure fa bene alla salute perché si depura l’organismo.

Ecco una torta salata dal gusto dolce con questo ortaggio ricco di vitamine e sali minerali facile ed economica. Vediamo cosa ci occorre e anticipiamo che ci servono semplicemente ingredienti che abbiamo quasi tutti a casa.

Ingredienti

Considerando di essere 4 persone, ecco cosa ci occorre per preparare una deliziosa torta salata:

300 gr di pomodorini ciliegino o datterino;

olive nere o bianche q.b. a seconda del proprio gusto;

1 mozzarella;

1 pasta brisé;

foglie di basilico fresco;

origano q.b.;

olio EVO;

sale;

pepe.

Ecco una torta salata dal gusto dolce con questo ortaggio ricco di vitamine e sali minerali facile ed economica

Se non si hanno in casa, consigliamo di acquistare le olive già snocciolate, altrimenti bisogna levare l’osso da tutte le olive che in ogni caso andranno tagliate a metà. Laviamo anche i pomodorini senza spellarli e tagliamo a metà. Se si vuole, è possibile utilizzare anche il pomodoro “normale” che contiene vitamine e sali minerali necessari per l’organismo, tanto che si tratta del re della dieta mediterranea.

Prendiamo una teglia rotonda e dopo aver posizionato della carta forno, disponiamo i pomodorini a cerchio creando file alternate tra pomodorini, olive e mozzarella tagliata a tocchetti, uno vicino all’altro. Una raccomandazione: i pomodorini devono essere adagiati con la parte della pelle verso il basso.

Versiamo un po’ di olio extra-vergine d’oliva, un po’ di origano sui pomodorini e la mozzarella, un pizzico di sale e di pepe. Apriamo la pasta brisé e posizioniamo sopra il ripieno facendo attenzione ai bordi e non dimentichiamo di fare dei piccoli buchi con l’aiuto di una forchetta. Mettiamo in forno a 180° gradi fino a quando la pasta non sarà ben dorata, quindi intorno a 15/20 minuti.

A fine cottura, facciamo raffreddare un po’ e la capovolgiamo sopra un piatto. Aggiungiamo le foglie di basilico fresco e un altro po’ di olio EVO. La torta salata è pronta per essere gustata, buon appetito!

Approfondimento

Quasi tutti ignorano che esiste il tumore al seno anche per gli uomini ed ecco chi è a rischio