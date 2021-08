Quello dei pantaloni è un vero oceano di modelli in cui diventa difficile riuscire a orientarsi. Quando, poi, si tratta di jeans, le cose sono notevolmente più complesse. Diventa davvero difficile individuare il modello più adatto alla propria conformazione fisica. Per questo avevamo dedicato una guida ai modelli di Jeans perfetti per valorizzare ogni fisico.

Ma il Team di Moda e Beauty di ProiezionidiBorsa vuole dedicare questa mini-guida a un modello che continua a far impazzire molte donne. Stiamo parlando dello “Slouchy” e poche sanno che è questo il jeans migliore per le donne con queste caratteristiche specifiche. Si tratta delle donne “con fisico a rettangolo”, e che hanno tutto l’interesse a esaltare maggiormente le forme del corpo. Ecco tutto quello che occorre sapere su questo modello.

Che cos’è il Jeans Slouchy e quali tipologia di donne dovrebbe sceglierlo

Molte lo conosceranno anche come “jeans a palloncino” per la caratteristica forma morbida e larga proprio a partire dalle cosce e fino alle caviglie. La vita è abbastanza alta e il jeans non è quasi mai più lungo delle caviglie. Proprio in questa zona è abbastanza stretto, quasi come un pantalone capri.

Dovrebbe scegliere questo modello la donna rettangolo, ossia quella che vanta la stessa larghezza di fisico dalle spalle e fino alle cosce. Per capire a quale prototipo appartiene il proprio fisico rimandiamo a “La guida all’outfit perfetto per fisici a forma di mela, pera, clessidra e rettangolo”.

La donna rettangolo è quella che non ha particolari forme pronunciate e che ha bisogno di ristabilire le proporzioni. Questo jeans allarga la zona dei fianchi ma sottolinea anche il punto vita sottilissimo di questa tipologia di fisico.

In realtà poche sanno che è questo il jeans migliore per le donne con queste caratteristiche precise

Le donne rettangolo potranno abbinare questo jeans con un bellissimo crop top, in modo da valorizzare il ventre sottilissimo. La regola principale di questo modello è usarlo con maglie attillate per bilanciare i volumi. Fra qualche mese sarà possibile abbinarli invece a meravigliosi cappotti lunghi.

Questi jeans rendono particolarmente con tacchi molto alti, ma sono bellissimi anche in look super sportivi e casual. Per esempio è possibile accostare al jeans delle sneakers bianche, ma anche stivali tipo anfibi o i famosissimi stivali biker.

Ma sono moltissime anche le Influencer che ancora oggi lo sfoggiano con questi meravigliosi sandali mule imbottiti che stanno spopolando.