Netflix, la famosa piattaforma streaming, offre nuovi contenuti regolarmente. Cerca di adattarsi alle stagioni e ai trend del momento. Le novità di agosto non fanno eccezione. Come la nuova serie Netflix in uscita oggi che ci terrà incollati al divano anche per questo. Si tratta di una serie di episodi incentrati su una donna che affronta tutte le difficoltà di un ambiente prevalentemente maschile. Dovrà anche riuscire a occuparsi della sua famiglia, dal momento che è una madre single.

Nonostante le premesse però non si tratta di una serie drammatica. Certo, si affrontano tematiche molto importanti, ma con la giusta leggerezza. La protagonista e gli altri coprotagonisti cercano di sdrammatizzare le problematiche di tutti i giorni proprio come noi. Per questo si tratta di personaggi in cui è facile immedesimarsi. Questo grazie anche al cast dal talento ampiamente riconosciuto che gli è valso diversi premi. Passiamo quindi alla presentazione di trama e attori.

La nuova serie Netflix in uscita oggi che ci terrà incollati al divano

La serie Netflix uscita oggi è La Direttrice. Sviluppata in 6 episodi di mezz’ora ciascuno, la protagonista di questa serie è Ji-Yoon. Sarà la prima donna a diventare capo di dipartimento in una prestigiosa università americana, Pembroke. Non solo, ma riesce ad abbattere anche un’altra barriera. Ji-Yoon infatti è di origini coreane.

La seguiamo dal suo primo giorno dopo la promozione, vedendola navigare in un sistema accademico polveroso e rigido. Ji-Yoon però non si lascia definire unicamente dalle sue varie etichette. Lei non è “solo” donna, capo dipartimento, coreana-americana e madre. Ji-Yoon è semplicemente sé stessa, un po’ goffa ma capace di farsi rispettare e amare dal prossimo. Infatti, la serie racconta anche la storia d’amore con un suo collega, Bill. Anche lui genitore single con una figlia ormai partita per il college poco dopo la morte della moglie. Riuscirà a tenere salda la sua carriera e ad aprirsi abbastanza a Ji-Yoon?

Ji-Yoon è interpretata dalla brillante Sandra Oh, che è anche produttore esecutivo. È diventata famosa soprattutto grazie al ruolo di Cristina Yang nella popolarissima serie Grace Anatomy, che gli è valso un Golden Globe. A questo ne seguirà un altro nel 2019 grazie alla sua interpretazione in Killing Eve.

Jay Duplass invece interpreterà il professore scapestrato, mentre Holland Taylor sarà la caustica collega di Ji-Yoon.

La serie è stata uno sforzo congiunto di D. B. Weiss, Amanda Peet and David Benioff.

Weiss e Benioff sono diventati famosi per aver co-prodotto una delle serie più popolari di tutti i tempi, Game of Thrones.

Approfondimento

Le 3 novità Netflix da guardare assolutamente ad agosto