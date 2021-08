In estate nessuna ha voglia d’indossare scarpe con il tacco scomode e chiuse, per evitare piedi doloranti dovuti alle lunghe passeggiate. Le Esperte di Moda e Beauty di ProiezionidiBorsa hanno una soluzione a questo problema. Si tratta dei sandali trapuntati, imbottiti e con il tacco, che ormai esistono in tantissime varianti e colorazioni. Ecco, quindi, perché ogni donna dovrebbe avere un paio di questi graziosi e comodi sandali colorati e quali sono i migliori abbinamenti. Questa moda ha già fatto numerose “vittime” e non è possibile lasciar passare l’estate senza aver calzato almeno un paio di questi comodi sandali.

Cosa sono i sandali imbottiti e dall’effetto trapuntato

Il modello è una sorta di sandalo mules, con fascia larga centrale e tacco comodo. Solitamente, il tallone è libero e sul piede aderiscono grazie a una fascia centrale molto imbottita e dall’effetto trapuntato.

Si tratta di piccole impunture che richiamano motivi geometrici e che, nel campo dell’home decor, già avevano vestito tante testate del letto. Ora anche le scarpe presentano motivi trapuntati e i materiali di realizzazione sono simili alla pelle e comunque abbastanza freschi per l’estate.

Essi presentano una leggera imbottitura anche sulla suola, che rende più comoda l’esperienza della camminata e che mantiene il piede più fresco. Altri modelli hanno il cinturino e una sottilissima fibbia centrale sempre imbottita, che conferisce alla scarpa una sensazione di tridimensionalità non indifferente. Vediamo quali colorazioni acquistare e come indossare i sandali trapuntati e imbottiti.

Ogni donna dovrebbe avere un paio di questi graziosi e comodi sandali colorati che stanno spopolando recentemente

Tra i colori migliori suggeriamo di puntare su verde salvia, lilla, pervinca e giallo leggero. Tutte queste cromie sono perfette in abbinamento a freschi vestiti estivi con stampe a pois o floreali, oggi di assoluta tendenza. Questa calzatura è perfetta anche sotto modelli di jeans modello flare a vita alta e con top abbastanza scollati e freschi.

Delizioso anche l’abbinamento a gonne al polpaccio o alla caviglia, leggermente svasate e a ruota. E per le donne che vogliono seguire questa moda ma distinguersi?

Il consiglio è di acquistare questi sandali nel modello “a fiocco”, lanciato da alcuni Brand famosissimi. Hanno appunto un grande fiocco bombato sulla fibbia che le rendono davvero originali.