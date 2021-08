Oggi è una giornata decisiva per i mercati azionari internazionali in quanto si attendono conferme o smentite circa ulteriori ribassi o nuovi rialzi dei prezzi. Come scritto da inizio anno, dalla settimana del Ferragosto le nostre previsioni diventano ribassiste per almeno 12 mesi consecutivi. Una previsione però deve essere sempre confermata dalla tendenza dei grafici, altrimenti rimane non attendibile e non va seguita.

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 13 agosto.

Siamo giunti quindi in un momento nodale e i prezzi e la loro tendenza dovranno confermare o meno questo scenario, Negli ultimi giorni, abbiamo assistito ad un ritracciamento che per il momento si è mantenuto intorno a livelli di supporto decisivi per la futura tendenza. La chiusura odierna sarà quindi importante e spartiacque per definire il futuro dei prezzi dalla prossima settimana in poi.

Inizia una forte correzione? Non è “ancora detto” ma nei prossimi paragrafi andremo ad illustrare se lo scenario verrà confermato di volta in volta, dove sono diretti i mercati azionari.

Procediamo per gradi.

Alle ore 15:46 della giornata di contrattazione del 20 agosto abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.759

Eurostoxx Future

4.140

Ftse Mib Future

25.855

S&P 500 Index

4.405,79.

Se lo scenario verrà confermato di volta in volta dove sono diretti i mercati azionari per/entro il 5 ottobre e fino a dicembre, prossimi setup?

Dax Future

Se la chiusura di contrattazione odierna sarà inferiore a 15.685, gli obiettivi da raggiungere in 1/3 mesi saranno i seguenti:

15.342 e poi 14.661.

Eurostoxx Future

Se la chiusura di contrattazione odierna sarà inferiore a 4.156, gli obiettivi da raggiungere in 1/3 mesi saranno i seguenti:

4.023 e poi 3.808.

Ftse Mib Future

Se la chiusura di contrattazione odierna sarà inferiore a 25.915, gli obiettivi da raggiungere in 1/3 mesi saranno i seguenti:

25.115 e poi 23.555.

S&P 500 Index

Se la chiusura di contrattazione odierna sarà inferiore a 4.424,74, gli obiettivi da raggiungere in 1/3 mesi saranno i seguenti:

4.275 e poi 4.071.

Se le chiusure odierne saranno invece superiori ai livelli indicati, rientra in gioco la possibilità di assistere fin da subito a nuovi rialzi.

Si procederà per step.