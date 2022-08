Seguire un regime dietetico spesso può essere molto faticoso. Pur mangiando a sufficienza a volte ci assale una voglia di dolce a cui è difficile resistere. E allora, al posto di cedere e di annullare i risultati raggiunti, concediamoci una leccornia light. Come vedremo, poche calorie per questa torta golosa senza panna.

Una delizia light per chi è a dieta

Come realizzare una vera delizia da mangiare senza sensi di colpa? Semplicemente sostituendo, nella preparazione del dolce, gli ingredienti più calorici, quelli che fanno la differenza, con altri light. Nella nostra torta useremo la stevia, un dolcificante naturale ipocalorico, al posto dello zucchero, e una crema spalmabile light al posto della panna o del mascarpone. Il risultato sarà una preparazione morbida e deliziosa, una torta a strati farcita con crema al cocco, buona come in pasticceria ma con pochissime calorie.

Ingredienti

Per la base:

6 albumi;

80 g di farina;

4 cucchiai di dolcificante stevia;

succo di ½ limone;

un pizzico di sale.

Per la crema:

200 ml di latte;

100 g di formaggio spalmabile light;

50 g di dolcificante stevia;

1 cucchiaio di amido di mais;

20 g di farina di cocco;

2 tuorli;

1 bustina di vanillina.

Poche calorie per questa torta golosa senza panna né mascarpone

Per preparare la nostra torta, iniziamo dalla base. In una ciotola versiamo gli albumi con un pizzico di sale e li montiamo a neve ferma, aiutandoci con delle fruste elettriche. Quando il composto sarà ben sodo, aggiungiamo la stevia e il succo di limone e continuiamo a montare per rendere l’impasto liscio e compatto. Ora versiamo la farina e la incorporiamo delicatamente con un movimento dal basso verso l’alto. Preriscaldiamo il forno a 170 gradi in modalità ventilata, versiamo l’impasto in uno stampo di 20 cm di diametro rivestito di carta da forno e inforniamo per circa 40 minuti.

Nel frattempo prepareremo la crema. In una ciotola versiamo i tuorli e la stevia e iniziamo a montare con una frusta elettrica. Poi aggiungiamo la vanillina e la farina di cocco e, a filo, un po’ di latte. Mescoliamo per avere un composto liscio, uniamo l’amido di mais e infine il latte rimanente. Cuociamo a fuoco dolce sempre mescolando per evitare la formazione di grumi. A fine cottura copriamo con una pellicola da cucina e lasciamo raffreddare. Quando la crema sarà fredda incorporiamo il formaggio spalmabile e mescoliamo con cura.

Quando anche la torta si sarà raffreddata, la tagliamo a metà orizzontalmente ricavandone due dischi. Sulla base versiamo metà della crema al cocco livellandola bene. Ricopriamo con l’altro disco e versiamo la rimanente crema. Spolverizziamo con farina di cocco.

Lettura consigliata

Aroma di menta e limone in questo squisito primo piatto estivo