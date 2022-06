La torta al cioccolato dell’estate si trasforma in un dolce freddo e delizioso che si prepara senza zucchero e uova ma con fragole o lamponi

Sarebbe bello iniziare la giornata con un dolce squisito e corroborante. Cosa c’è di meglio di una torta al cioccolato? Non di quelle ipercaloriche che ci fanno rifuggire inorridite. Ma una torta squisita, senza zucchero e senza uova, facile, di veloce esecuzione e con poche calorie. E in più con l’aggiunta di frutta. Sicuramente la maniera più dolce per iniziare la giornata.

Al posto dello zucchero

La torta al cioccolato dell’estate si prepara con l’eritritolo, un dolcificante naturale estratto da zuccheri vegetali. È simile allo zucchero nel sapore ma ha quasi 0 calorie. Si trova in commercio con la sigla ES50. Non incide sulla glicemia, non caria i denti ed è assolutamente ipocalorico. In alternativa si può usare lo zucchero di canna oppure un altro dolcificante. Inoltre arricchiremo la nostra torta con delle fragole per renderla più fresca ed estiva. La terremo in frigorifero per poterla gustare fredda in ogni momento della giornata.

Ingredienti:

100 g di farina integrale;

80 g di farina 00;

50 g di cioccolato fondente al 70%;

20 g di cacao amaro;

45 g di olio EVO;

1 pizzico di sale;

250 g di acqua;

1 bustina di lievito per dolci;

160 g di eritritolo;

100 g di fragole.

Pulire e lavare accuratamente le fragole. Quindi tagliarle a pezzi e congelarle prima di unirle all’impasto. In questo modo non scivoleranno sul fondo della torta e manterranno una consistenza croccante.

In una ciotola versare le due farine, il cacao amaro, il pizzico di sale e il lievito per dolci e mescolare con una frusta a mano. Poi, in un recipiente unire l’acqua e l’olio e sciogliervi l’eritritolo. Ora versare a filo il liquido ottenuto nelle farine e mescolare con la frusta fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo. Infine tritare finemente il cioccolato fondente e unirlo all’impasto.

Per cuocere la torta occorrerà uno stampo di 22 centimetri di diametro. Rivestirlo di carta da forno e versarvi l’impasto. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi in modalità statica per circa 45 minuti. Per controllare la cottura fare la prova dello stuzzicadenti che dovrà risultare asciutto. In caso contrario lasciar cuocere per pochi minuti ancora. Infine lasciar raffreddare prima di capovolgere in un piatto.

