I piatti estivi devono essere freschi e profumati di erbe e frutti aromatici. Devono conquistarci non solo con il loro sapore ma anche attraverso l’olfatto. Menta e limone sono un connubio perfetto in grado di rendere divino ogni piatto. Li useremo per una preparazione velocissima e facile, ma di gusto eccelso.

Il gusto delicato della nepitella

Per il nostro piatto useremo la menta nepitella detta anche mentuccia, dai fiori piccoli e dal gusto delicato. Esistono circa 600 varietà di menta e la nepitella è la più adatta in cucina in abbinamento a primi e secondi piatti. La ricetta richiede anche un limone pane, dalla buccia spessa e particolarmente tenera. L’aroma di menta e di limone ci conquisterà.

Ingredienti per 4 persone

350 g di tagliolini o spaghetti;

succo di 1 limone;

1 limone pane;

1 bicchiere di latte;

menta nepitella q.b.;

Pecorino grattugiato q.b.;

Parmigiano grattugiato q.b.;

1 spicchio di aglio;

1 cucchiaio di farina;

olio extravergine di oliva q.b.;

burro q.b.;

sale e pepe q.b.

Aroma di menta e di limone in questo squisito primo piatto estivo

Per iniziare, grattugiamo la buccia di metà del limone pane mentre l’altra metà la taglieremo alla julienne. È importante usare solo la parte gialla scartando quella bianca che è leggermente amara. Poi sbucceremo per bene il limone e lo taglieremo a piccoli pezzi che verseremo in una ciotolina con acqua, sale e pepe.

Ora prepariamo un soffritto, facendo rosolare dolcemente l’aglio con olio, un po’ di burro e qualche fogliolina di menta. Per le quantità possiamo regolarci liberamente. Occorrono indicativamente circa 2 cucchiai di olio e un paio di noci di burro a testa, ma possiamo usare meno grassi per avere un piatto più leggero.

Nel frattempo, spremiamo l’altro limone e raccogliamo il succo in una ciotolina. Aggiungiamo il latte e la farina e mescoliamo per amalgamare bene gli ingredienti. Aggiustiamo di sale e di pepe.

Lessiamo la pasta al dente in abbondante acqua salata rispettando i tempi di cottura indicati sulla confezione. Poi la scoliamo e la versiamo nel soffritto per pochi minuti. Aggiungiamo tutti gli altri ingredienti, sia l’emulsione di latte e limone sia la buccia grattugiata e quella tagliata a julienne. Sgoccioliamo anche i pezzetti di limone in infusione in acqua, sale e pepe e li uniamo alla pasta.

Spolverizziamo con Pecorino grattugiato e, infine, con un velo di Parmigiano. Decoriamo con foglioline di menta e gustiamo il nostro favoloso piatto.

