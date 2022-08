I garage o le cantine delle nostre case sono pieni di oggetti che non utilizziamo più da tempo. Li accantoniamo in un angolo, nell’attesa di regalarli a qualcuno o buttarli via.

Ma non tutti sanno che alcuni di questi oggetti potrebbero davvero valere oro ed essere facilmente riciclati. Ad esempio, delle vecchie piastrelle sarebbero molto utili per arredare la casa con stile. Mentre dei piatti rotti o scheggiati potrebbero servire in giardino.

Basta un po’ di fantasia per ridonare una nuova vita a degli scarti che spesso sono destinati alla discarica.

Il riciclo creativo

Anche nei cassetti delle nonne, si possono trovare degli oggetti davvero interessanti. Pensiamo a dei vecchi bottoni che vengono conservati in caso di necessità.

Piccoli, grandi, colorati, alcuni sono anche decorati. Ne esistono di tantissime tipologie e forme. Ma se ne abbiamo accumulati molti, prima di buttarli via, potremmo cercare di riutilizzarli in tantissimi modi creativi.

Non servono grandi doti artistiche, ma solo un pizzico di fantasia. Inoltre, il riciclo creativo, ci permette di passare qualche ora in totale relax e svago.

Idee creative e veloci per riciclare i vecchi bottoni senza sforzo

I tessuti di magliette e maglioni, con i lavaggi frequenti e con il tempo, tendono a usurarsi. Infatti, possono comparire dei piccoli buchi o delle zone particolarmente rovinate. Prima di buttare via i nostri vestiti, proviamo a sistemarli utilizzando i bottoni. Non serve la macchina da cucire, ma solo del semplice ago e filo.

Scegliamo i bottini più adatti e cuciamoli ricoprendo i buchi e gli strappi. Utilizzando questa tecnica non butteremo più i nostri vestiti, anzi li renderemo dei capi unici.

Ma ancora, i bottoni ci permettono di personalizzare molti oggetti. Pensiamo a un vassoio in legno o in plastica. Ci basterà incollare i bottoni sul fondo per avere un oggetto molto originale. Possiamo scegliere dei bottoni con dei colori simili, oppure per dare un tocco di creatività, preferirli diversi tra loro.

Queste sono idee creative e veloci per riciclare i vecchi bottoni. Ma possiamo anche utilizzarli per creare una tenda davvero originale. Prendiamo uno spago della lunghezza che desideriamo. Naturalmente, decidiamo noi il numero dei fili che vogliamo decorare.

Ora scegliamo dei bottoni molto diversi tra loro e incolliamoli sullo spago, per tutta la sua lunghezza. Se non abbiamo la colla, possiamo far passare il filo nei fori del bottone.

Alla fine dello spago, facciamo un nodo per evitare che fuoriescano. Ora non ci resta che legare i nostri fili decorati al bastone della tenda.

