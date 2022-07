Con il persistere delle alte temperature non c’è frutto più invitante e dissetante dell’anguria. Fresca e ricca di acqua, ci aiuta a reintegrare i liquidi persi con la sudorazione. E ha solo 17 calorie per 100 grammi di prodotto, una vera squisitezza da gustare senza sensi di colpa. Un delizioso regalo che la natura ci ha fatto per l’estate.

Una bella fetta di anguria è la pausa più golosa e condivisa con gli amici e i familiari, o la degna conclusione di un pasto. Ma abbiamo mai provato a gustarla in versione salata? Magari in un’insalata, con altri ingredienti che ne fanno un piatto unico?

Un piatto delizioso da preparare al momento

Con l’aiuto degli Esperti di Cucina di PdB proporremo la ricetta di una delizioso piatto da gustare in estate per un pranzo veloce, oppure a cena per rimanere leggeri. Ci sono davvero poche calorie in questa dissetante insalata. L’unica accortezza è quella di prepararla al momento perché l’anguria perderebbe subito la sua croccantezza diventando acquosa. Per la nostra insalata useremo la feta, il tipico formaggio greco prodotto con latte di pecora, dal sapore leggermente acido e dalla consistenza soda. Perfetta per questo tipo di preparazioni, si abbina bene con gli altri ingredienti.

Poche calorie in questa dissetante insalata con il frutto estivo più amato

Ingredienti per 2 persone

150 g di feta;

2 fette di anguria;

olio extravergine di oliva q.b.;

sale e pepe q.b.;

menta q.b.

Preparazione

Per preparare la nostra insalata è necessario privare l’anguria dei semi e ridurla a cubotti. Poi tagliare a dadolini della stessa grandezza la feta e trasferirla, insieme all’anguria, in una ciotola capiente. Mescolare bene e condire con olio, sale e pepe. Girare di nuovo e decorare con foglioline di menta. L’insalata è pronta per essere gustata.

Variazioni sul tema

L’insalata di anguria che abbiamo preparato si può variare in tanti modi diversi, per adattarla ai nostri gusti o per portare in tavola ogni volta un piatto speciale.

Vi si può semplicemente aggiungere del cetriolo croccante e dal gusto delicato, che con le sue pochissime calorie rende l’insalata ancora più leggera e ipocalorica. Occorre solo un pizzico di fantasia. Oppure aggiungere, sempre alla versione base, delle olive nere secche e un pizzico di pepe. L’insalata avrà un gusto più deciso con la prevalenza del sapore salato su quello dolce.

Infine potremmo unire del melone sempre tagliato a cubotti e ridurre la presenza di anguria. Anche così sarà squisita.

