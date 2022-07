Le stelle sono in grado di predire il nostro futuro. Succede puntualmente che tantissime persone si rivolgano a loro per sapere cosa accadrà nella vita. E anche ad agosto l’oroscopo riserverà previsioni fortunate per chi la sorte deciderà di favorire.

Ma il potere degli astri andrebbe ben oltre i semplici riferimenti circa il futuro di ognuno. Si dice che sia capace addirittura di influenzare le relazioni, nel bene o nel male. In base a questo, possiamo dedurre come la capacità di andare d’accordo con qualcuno piuttosto che con altri dipenda non solo da noi.

Alcuni segni zodiacali arriverebbero perfino a odiarsi, a causa del carattere incompatibile. Per cui, ogni volta che si incontrano, il litigio sarebbe dietro l’angolo. Scopriamo dunque chi fa fatica a sopportarsi e qual è l’identikit del proprio nemico giurato.

Questione di feeling

Anche se è possibile andare d’accordo col segno rivale, secondo l’astrologia le probabilità di scontrarsi sarebbero più alte che con altri segni.

Dietro ci sarebbe una mera questione caratteriale. Se a volte vale il detto secondo cui gli opposti si attraggono, non sembra per nulla veritiero in queste situazioni. Ma attenzione, perché può succedere che sia vero anche il contrario.

Prendiamo l’esempio di Ariete e Acquario: entrambi sono perfettini e agiscono in modo assai simile. Questo potrebbe facilmente farli entrare in contrasto, in quanto l’uno non è disposto a piegarsi alla volontà dell’altro. E di certo non è l’unico caso. In ben altre situazioni lo scontro sembra spesso inevitabile.

Ecco i segni zodiacali che si odiano di più, non sono solo Ariete e Acquario

La repulsione dell’Acquario non si ferma all’Ariete. Questo segno disdegna tutti coloro che portano disordine e agitazione emotiva nella vita. Per cui difficilmente tollererà la vicinanza con Gemelli e Leone.

Proprio quest’ultimo ha una schiera di nemici alle spalle che, a dispetto della situazione, potrebbe elettrizzarlo. Il Leone vuole sentirsi forte e al di sopra degli altri, aspetto che potrebbe piacere poco a Bilancia e al pacifico Cancro.

Altri due segni tra i quali potrebbero scoccare scintille di guerra sono Toro e Scorpione. Troppo diversi per attrarsi, con stili di vita all’opposto. La calma e genuinità del primo non possono proprio combaciare con la sospettosità perenne del segno d’Acqua.

Vergine e Pesci è l’altra coppia da tenere sotto controllo. La razionalità dell’una si scontra con la voglia di sognare degli altri e crea una barriera tra i due quasi insuperabile.

E che dire di Sagittario e Capricorno? Entrambi faticano a coesistere con un Cancro. Questo segno è troppo sentimentale e legato alla quotidianità per poter soddisfare le loro aspettative. Dunque, ecco i segni zodiacali che si odiano di più e il cui tentativo di coesistenza sarà probabilmente una mossa disperata.

Lettura consigliata

Scelte sbagliate e senso di rimorso sono delle costanti per questo ardente segno zodiacale