Cosa mangiare in questi giorni di caldo intenso? Le alte temperature ci costringono a rivedere le nostre abitudini alimentari. Preferiamo dei cibi più freschi e leggeri ma che siano nutrienti e facilmente digeribili. E soprattutto che non ci appesantiscano. Con gli Esperti di Cucina della nostra Redazione andremo alla ricerca di piatti che abbiano queste caratteristiche. La ricetta che proponiamo è a base di pesce piuttosto che di carne e si abbina in modo originale a una crema di ceci e all’anguria, un frutto di stagione fresco e succoso. Il tutto condito con del buon olio extravergine di oliva.

Una specialità della cucina mediorientale

Per il nostro piatto prepareremo l’hummus, una specialità della cucina mediorientale. È una crema di ceci che possiamo trovare già pronta ma che si può preparare in casa velocemente e con pochi ingredienti. Per farlo useremo la tahina, una salsa a base di semi di sesamo dalla consistenza cremosa, che profuma di arachidi e ha un sapore che ricorda vagamente quello delle noci tostate. La tahina è nota per le sue proprietà nutrizionali. Infatti è ricca di proteine, sali minerali e omega 3. È possibile acquistarla nei supermercati o nei negozi etnici. L’hummus costituirà la base della nostra preparazione che sarà arricchita con seppioline grigliate e anguria, per un risultato fresco e speziato. Sarà il piatto unico perfetto per l’estate.

Ingredienti per 2 persone:

300 g di seppioline pulite;

250 g di ceci lessati;

50 g di tahina;

½ fetta di anguria;

lime q.b.;

aglio q.b.;

sesamo q.b.;

cerfoglio q.b.;

sale q.b.;

olio extravergine di oliva q.b.

Il piatto unico perfetto per l’estate sarà fresco e gustoso, senza carne né zucchine ma con 3 ingredienti dal sapore straordinario

Per cominciare prepariamo l’hummus di ceci. Versiamo nel bicchiere del mixer i ceci e la tahina. Poi aggiungiamo il succo di un lime, ½ aglio e 4 cucchiai di acqua. Aggiustiamo di sale e frulliamo fino ad ottenere un composto dalla consistenza cremosa. Uniamo anche 40 grammi di olio e mescoliamo di nuovo. Ora priviamo l’anguria della buccia e dei semi e tagliamola a quadratini di circa due centimetri di spessore. A questo punto grigliamo le seppioline con un filo di olio e facciamole saltare in padella per pochi minuti. Quando il pesce sarà pronto possiamo distribuire nei piatti l’hummus di ceci che sarà la base della nostra preparazione. Disponiamovi sopra le seppioline e i cubetti di anguria e completiamo con qualche fogliolina di cerfoglio e con semi di sesamo. Accompagniamo il piatto con pane carasau.

