Sono in saldo i sandali bassi firmati con cui camminare comodi nell’estate 2022

Sono diverse le proprietà che deve avere un sandalo perché rispetti i piedi e possa essere utilizzato per camminare e fare percorsi lunghi. Dovrebbe innanzitutto essere antishock per fare in modo che durante la camminata il piede non si infiammi e non riporti traumi.

Il sandalo per quanto aperto non è una calzatura solamente estiva. Si può portare per la maggior parte dei mesi dell’anno e deve proteggere il piede in ogni occasione. Deve quindi essere modellante e anatomico perché, quando facciamo un passo, è necessario che il piede stia ben fermo e che il passo venga ammortizzato.

Con l’esplosione della passione per il trekking, l’eleganza è stata messa da parte in favore del comfort e persino per i sentieri più impegnativi esistono sandali appositi. Sono rinforzati nei settori in cui il piede soffre di più e grazie a fibbie e cinghiette lo si mantiene più fermo possibile soprattutto nei pendii e nei fondi irregolari.

Se vogliamo acquistare un paio di sandali eleganti per uscire la sera e stare comodi, sono in saldo i sandali di alcuni marchi conosciuti che fanno della qualità il loro punto di forza.

Eva Longoria è un’attrice, modella, produttrice e ora anche stilista statunitense ma di origini messicane. È famosa per aver interpretato il ruolo di Gabrielle Solis, nella celebrata serie TV Desperate Hosewives. Dal 2017, dopo aver calcato le passerelle di tutto il Mondo, ha creato un suo marchio e ha scelto di occupare una fascia di prezzo medio bassa. Prezzi abbordabili per prodotti di qualità accessibili alle tasche di molti consumatori. Le caratteristiche dei sandali sono la soletta traspirante e molto aderente al piede, la tomaia in pelle, la suola resistente grazie ai materiali pregiati. È possibile trovare sandali con prezzi ribassati fino a 50 euro.

Se, invece, vogliamo una fascia di prezzo intermedia Emporio Armani può fare per noi.

I sandali Emporio Armani possiamo trovarli da 150 euro fino a 70 euro con sconti già applicati. Ci sono diversi modelli sia totalmente aperti che con con le fibbie nella chiusura. I colori pastello delicati ed eleganti dominano la linea ma ci sono anche i colori scuri della linea Armani Exchange per chi vuole adottare un look più aggressivo. Alcuni modelli hanno delle applicazioni diversificate che potrebbero essere comode se vogliamo sviare l’attenzione da alcuni difetti dei piedi che proprio non ci piacciono.

Nella fascia alta di prezzo troviamo Stella Mac Carty, figlia del cantante Paul. I prezzi vanno dai 400 euro fino ai 200 euro e i modelli sono veramente originali. Nonostante alcuni materiali siano sintetici, i modelli sono impreziositi da catene color oro e argento con chiusure zip posteriori. Le suole sono in pelle e diversi modelli sono made in Italy. Se vogliamo farci un bel regalo questa estate, non ci resta che provare questi sandali.

