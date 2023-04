Poca gente compra questa carne tenerissima preziosa per la salute. Lo chef Max Mariola ci dice come cucinarla

Se stiamo cercando un alimento che abbia valori nutrizionali di rilievo, da inserire nella nostra dieta per renderla più ricca senza aumentare troppo le calorie, ecco una qualità di carne che fa per noi. Possiamo imparare a cucinarla facilmente e ottenere tanti benefici.

Viene denominata carne di bovino adulto che comprende varie tipologie di carni rosse con alto contenuto di emoglobina. Si differenzia dal vitello che viene abbattuto giovane e contiene più acqua. Il vitellone è l’animale abbattuto tra i 12 e i 18 mesi, molto saporito e con maggiore contenuto proteico. Se vogliamo scegliere uno dei tagli migliori, poco consumato e meno conosciuto rispetto a quelli che più spesso troviamo al supermercato, dovremmo provare il muscolo.

Il muscolo di vitellone abbina all’alto contenuto proteico un basso contenuto calorico. Ottima fonte di ferro e vitamina PP, modesti contenuti di lipidi, ha in prevalenza grassi saturi. Il muscolo è ricavato dalla gamba che è una parte ricca di tessuto connettivo quindi si presenta gelatinoso. L’utilizzo frequente in cucina si concentra su bolliti, spezzatini e macinato. Si può ottenere di più. Vediamo come.

Preparazioni veloci per cotture lente

Poca gente la compra questa carne eppure la sua consistenza è ottima per cucinare piatti facili e gustosi e gli chef lo sanno. Max Mariola chef romano la utilizza per riportare in tavola sapori autentici tipici della capitale. Protagonista di programmi su RaiSat e Gambero Rosso, ha scritto diversi libri di cucina ed è presente su canali social con le sue ricette molto interessanti.

Nei video presenti su YouTube, chef Mariola mette in evidenza come il muscolo del vitellone sia la carne presente attorno all’ossobuco con cui vengono preparate ricette famose in tutto il Mondo. Una delle ricette migliori presentate da Mariola è l’arrosto con il muscolo che viene insaporito con agli e e sale. Basta creare in una pirofila umida di olio una base di carote, sedano, porro a cui viene aggiunto il rosmarino. Questi gli ingredienti scelti dallo chef che ci raccomanda di massaggiare bene il pezzo di carne con il sale e con l’olio e di aggiungere un pezzo di burro per la cottura. Importanti anche le scorzette di limone per insaporite e sgrassare e il brodo vegetale con cui inumidire la carne prima di infornarla.

Poca gente compra questa carne di altissima qualità

La cottura dell’arrosto dovrà essere divisa in due parti. La prima parte umida con la pirofila ben chiusa nella stagnola e la carne infornata a 180 gradi per 2 ore. Dopo 2 ore di cottura la carne sarà tenerissima quindi accendiamo il grill ventilato a 200 gradi per 30 minuti. Bagniamo la carne col suo stesso brodo e aspettiamo che si asciughi. Grazie a questa cottura il muscolo sarà colorito e umido e con una morbidezza unica.

Il costo di un pezzo di vitellone da cuocere arrosto si aggira intorno ai 9 euro, vista la quantità che otteniamo si tratta di una carne che costa davvero poco. Un pezzo corrisponde a poco più di un chilo il cui costo si aggira ad aprile 2023 sugli 8 euro. Spendiamo poco per preparare ricette gustose che fanno bene alla salute. Proteine, minerali e vitamine facilitano il funzionamento del metabolismo, sarà difficile non digerire subito questo tipo di carne. Alimenti così ricchi di vitamina B12 e poco calorici sono ottimali per tenere in salute il nostro sistema nervoso. Inseriamo questo piatto nella dieta domenicale, ci aiuterà a mangiare in maniera intelligente.