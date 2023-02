Meglio mangiare solo il magro della carne o anche il grasso? Ecco la risposta che non ti aspetti

Fin da bambini, quando si mangia la bistecca, in tanti scartano il grasso. Un po’ come succede con il prosciutto, che molti preferiscono magro. Al di là del suo sapore, il grasso della carne serve o è dannoso? Dovremmo mangiarlo, oppure no? Ecco la risposta incredibile che ci farà cambiare opinione.

Alzi la mano chi mangia il grasso della bistecca o, in generale, della carne. In effetti, fin da quando si è bimbi, si tende a scartarla. Gesto che, poi, manteniamo anche in età adulta.

Normale, alla fine di un pasto, vederlo accantonato nel piatto. A volte, perché dà proprio fastidio mangiarlo e non tanto per un eventuale rischio del nostro benessere. Diciamo che cuocere la carne con il suo grasso è fondamentale per darle più sapore. Diverso è il discorso se, quel grasso, poi vada mangiato o meno.

Ecco cosa succede se si mangia il grasso della carne, oppure no

In sostanza, meglio mangiare solo il magro della carne, per una questione dietetica? O dovremmo imparare a tapparci il naso e mangiare il grasso? Partiamo col dire che la marezzatura della carne la rende più pregiata. Termine con il quale si indica proprio il grasso distribuito all’interno del tessuto muscolare dell’animale. Insomma, il contrario del classico pezzo di carne tutta rossa, priva di grasso.

Quelle venette bianche o quelle chiazze all’interno del pezzo di carne, in realtà, sono un pregio. Vuol dire che se è presente questa venatura bianca (non grigia, attenzione), vuol dire che l’animale era particolarmente sano. E se è il grasso che, quando si cuoce, dà particolare sapore alla carne, figuriamoci una carne con la marezzatura. Se il grasso fosse, invece, di colore giallo, starebbe a significare che l’animale è stato allevato solo al pascolo. Il giallo deriverebbe dal carotene dell’erba.

Una carne con venatura bianca ha diverse caratteristiche positive ed ecco perché dovremmo comprarla

Che non solo, sciogliendosi, durante la cottura, rende più buono il piatto, ma la sua presenza è anche sinonimo di tenerezza. Questo perché, in cottura, finisce per idratare la bistecca. Insomma, stabilito che una carne con il grasso dovrebbe essere preferita anche nell’acquisto, vediamo cosa succede al grasso che sta intorno alla bistecca.

Lo dovremmo mangiare o faremmo bene a scartarlo? La risposta è che il grasso andrebbe mangiato. Infatti, quel tipo di grasso è ricco di tanti nutrienti utili per il nostro organismo. Esattamente come quello che circonda la fetta di prosciutto.

Meglio mangiare solo il magro della carne? Ecco il motivo per il quale non dovremmo scartare il grasso

In quel grasso, infatti, sarebbero contenuti antiossidanti, vitamine liposolubili, grassi polinsaturi. Ad esempio, gli Omega-3 a catena lunga, che sono perfetti per chi avesse il colesterolo alto. E sono anche utili per diminuire il rischio di eventuali patologie cardiovascolari. E non dimentichiamo il betacarotene.

Del resto, ci sono carni ricche di ferro che costano poco. Va, però, detto che c’è chi sostiene il contrario. Che preferisca comprare una carne tendenzialmente magra, nella convinzione che il grasso non solo faccia male, ma anche ingrassare. Del resto, ogni giorno esce una ricerca o uno studio che afferma una cosa e, subito dopo, un altro che dimostra il contrario. Addirittura, c’è che ritiene che il pollo sia quello che faccia ingrassare più di un piatto di pasta.