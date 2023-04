Il rimborso dell’Agenzia delle Entrate sarà più semplice: si può delegare un familiare o persona di fiducia e fare subito

Novità per i contribuenti che dovranno inviare la dichiarazione dei redditi 2023. Basterà una videochiamata per autorizzare il suo invio senza necessariamente recarsi presso uffici o inviare PEC.

Il nostro sistema tributario prevede diverse agevolazioni fiscali non solo per i titolari di Legge 104/92, ma anche per tante famiglie, pensionati e lavoratori. In particolare consente la detrazione fiscale di numerose spese che le famiglie sostengono. Ad esempio quelle per le attività sportive dei figli d’età compresa tra i 15 e i 18 anni o le spese per l’acquisto di occhiali.

In questo periodo in cui l’aumento dei prezzi sta mettendo in ginocchio tantissime famiglie diventa ancora più importante stare attenti alle spese che possono detrarsi. Ovviamente per poter ottenere il rimborso fiscale è necessario inviare il modello per la dichiarazione dei redditi previsto a favore di lavoratori dipendenti e pensionati. Coloro che invieranno la dichiarazione entro il 31 maggio potranno ottenere i rimborsi nella busta paga del mese di luglio. L’Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa annuncia molte novità riguardanti la precompilata 2023.

Il rimborso dell’Agenzia delle Entrate sarà ancora più semplice per chi deve delegare

L’Agenzia delle Entrate fornisce ogni anno ai suoi contribuenti una dichiarazione dei redditi precompilata con diversi dati già inseriti, come le spese sanitarie, universitarie. Nonché premi assicurativi, spese funebri, bonifici per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica, contributi previdenziale ecc. Coloro che accettano il 730 precompilato, senza apportare modifiche non dovranno esibire ricevute attestanti oneri deducibili e detraibili. Inoltre non saranno sottoposti a controlli documentali.

Dal 2 maggio, i contribuenti potranno consultare le precompilate mentre dall’11 maggio si potranno accettare, modificare e inviare il 730 e il modello Redditi. Ma la novità di quest’anno è la possibilità di delegare una persona di fiducia sia online che in videocall. L’anno scorso era infatti possibile conferire una procura al coniuge o ad un parente fino al quarto grado mediante uno specifico modello predisposto dall’Agenzia. In tal modo, il rappresentato poteva inviare il modello telematicamente, allegando il documento d’identità del rappresentante.

Ecco come fare

Dal 20 aprile il rimborso dell’Agenzia delle Entrate sarà molto semplice e veloce per coloro che intendono delegare. Basterà accedere sul sito web dell’Ente, all’area riservata per autorizzare un familiare o una persona di fiducia a gestire la propria dichiarazione. Ovvero a visualizzarla, accettarla così com’è o apportare modifiche e inviarla, nonché ad utilizzare gli altri servizi online nel proprio interesse.

In questo modo chi non è molto pratico di servizi telematici, pur avendo le credenziali d’accesso, potrà gestire la propria dichiarazione in maniera molto più semplice e veloce. Altrimenti potrà autorizzare la persona di fiducia tramite una videochiamata con un funzionario dell’Agenzia delle Entrate. Queste due novità si aggiungono a quelle introdotte l’anno scorso. Inoltre anche la persona di fiducia delegata, potrà inviare le domande direttamente dalla sua casella PEC. Infine, su richiesta del contribuente, la durata della delega può essere estesa fino a 3 anni.