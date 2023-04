Ariston Holding, Iveco Group e Moncler salgono in un contesto ribassista: sarà vera gloria?

In una giornata borsistica che ha visto il Ftse Mib perdere oltre l’1%, ci sono state delle azioni che hanno avuto ottime performance. Infatti, Ariston Holding, Iveco Group e Moncler salgono in un contesto ribassista con rialzi superiori all’1,5%. Questa chiara dimostrazione è un preludio a una rialzo più duraturo per Ariston Holding, Iveco Group e Moncler oppure no? Cerchiamo di risponde a questa domanda nel corso di questo articolo.

Il titolo Ariston Holding potrebbe essere vicino a un’accelerazione rialzista

Il titolo Ariston Holding (MIL:ARIS) ha chiuso la seduta del 20 aprile a quota 10,39 €, in rialzo del 3,28% rispetto alla chiusura precedente.

Con un rialzo di oltre il 3% questo titolo azionario è stato il migliore al termine della giornata di contrattazioni. L’aspetto importante, però, è quello legato alla rottura della resistenza in area 10,18 €, il primo ostacolo lungo il percorso rialzista che potrebbe portare in area 11,16 €. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare dalla rottura della resistenza in area 10,55 €.

I ribassisti potrebbero prendere il sopravvento nel caso di una chiusura giornaliera inferiore a 10,18 €.

Bel segnale di forza per Iveco Group che potrebbe allungare al rialzo

Il titolo Iveco Group (MIL:IVG) ha chiuso la seduta del 20 aprile a quota 8,426 €, in rialzo dell’1,57% rispetto alla seduta precedente.

Con la chiusura del 20 aprile anche le medie si sono allineate al segnale rialzista dello SwingTradinr Indicator. Dovrebbe, quindi, essere molto probabile il raggiungimento dell‘obiettivo in area 8,758 €.

I ribassisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 8,159 €.

Per questo titolo del settore lusso un ribasso potrebbe essere alle porte

Il titolo Moncler (MIL:MONC) ha chiuso la seduta del 20 aprile in rialzo dell’1,52% rispetto alla seduta precedente a quota 66,92 €.

Moncler si avvicina alla massima estensione rialzista in area 67,66 €. Aumenta, quindi, la probabilità di che si possa assistere a un ritracciamento. Prestare molta attenzione se si pensa di aprire posizioni rialziste sul titolo.

