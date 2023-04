Costano pochi spiccioli al supermercato ma sono un toccasana per la salute: ne mangia molti lo scrittore Borzacchiello

Scrittore, consulente e docente, Paolo Borzacchiello è tra i maggiori esperti di intelligenza linguistica nel mondo del business. Come mantenere fisico e mente in piena forma? Per lui sembra essere un argomento centrale. Vediamo come farlo grazie a un alimento particolare.

La maniera migliore per allenare la mente sarebbe quella di tenerla viva e attiva, leggere, studiare ed essere curiosi. E allontanarci dalle cattive abitudini. Il cervello tende a sentirsi sicuro quando percorriamo strade conosciute anche se ci creano danni e svantaggi. Ci vuole tanta forza. Secondo Paolo Borzacchiello per avere un cervello vigile e allenato non dovremmo mai sottovalutare la nostra dieta.

Come tutte le persone che devono gestire una creativa vivace, anche Borzacchiello deve fare i conti con qualche abitudine difficile da abbandonare. Ma nel suo caso si tratterebbe di un’abitudine che fa molto bene al fisico e alla mente. Lo scrittore sarebbe un accanito consumatore di anacardi.

Calorie e sport

Costano pochi spiccioli al supermercato eppure gli anacardi sono un superfood di cui non dovremmo fare a meno. Sono una fonte di acidi grassi che proteggono il cuore e il cervello, sono antiossidanti e tengono pulite le arterie. La quantità consigliata sarebbe 15 o 20 pezzi al giorno corrispondente all’incirca a 30 grammi. Borzacchiello ne consumerebbe molti di più. Mangiare troppi anacardi fa ingrassare quindi dobbiamo prestare attenzione. 100 grammi equivarrebbero a 553 calorie. Se mangiamo quantità superiori come fa lo scrittore dovremmo comunque fare attività fisica per smaltire le calorie in eccesso.

Il rapporto tra sport e consumo di anacardi è molto stretto. Si tratta di uno degli alimenti più utilizzati nelle diete degli sportivi. Questo perché 100 grammi conterrebbero 18 grammi di proteine quindi si tratterebbe di un alimento molto nutriente adatto a chi consuma tanta energia con l’attività fisica.

Costano pochi spiccioli al supermercato e si trovano facilmente

Quanto costano gli anacardi? Un chilo costerebbe 11 euro, un prezzo incredibile se pensiamo ai benefici che ne possiamo trarre. I prezzi sono crollati negli ultimi anni perché la diffusione di questo alimento è diventata planetaria. Originari del Sudamerica sono oggi coltivati in Europa, Asia e Africa. Sono quindi facilmente reperibili, da inserire nella nostra dieta giornaliera soprattutto se non abbiamo specifiche allergie.

I nutrizionisti li consigliano spesso a chi soffre di diabete perché aiuterebbero a controllare i picchi glicemici grazie alla presenza delle fibre. Se li consumiamo a colazione potremmo ottenere una spinta energetica per affrontare gli impegni della giornata senza intaccare i normali valori del sangue. Gli anacardi aiutano a controllare la fame mattutina e a rompere il digiuno senza traumi. Se abbiamo una giornata impegnativa come quella di Paolo Borzacchiello, ecco un alimento che potrebbe diventare il nostro migliore alleato. Provare per credere.