Nei mesi autunnali, e poi in quelli invernali, non c’è niente di più divertente che sperimentare ai fornelli. Quella dello stare in cucina a infornare, imburrare, friggere, speziare, scottare ma, soprattutto, assaggiare, è un’attività che stimola la creatività e il buonumore. In questo periodo si sa, prendere un paio di chili è la norma. Sono il calore di casa, i maglioni larghi, i programmi alla tv, i pranzi e le cene tra amici. Non c’è niente di male.

È importante, però, conoscere quegli alimenti che potrebbero aiutare a mantenere la linea e saperli preparare in modo sfizioso. Quante volte ci siamo trovati davanti a piatti sani, sì, ma decisamente poco invitanti. Fortunatamente è solo una questione di abbinamenti e cotture. Non esistono ingredienti che non si possano rendere strepitosi e ci sono addirittura alimenti che hanno il potere di migliorarci. Allora ecco come diventare più giovani e più belli con questa ricetta stagionale che potrebbe ridurre l’appetito e combattere l’invecchiamento.

Le proprietà dei pinoli

Continua il nostro viaggio alla ricerca dei piatti che contribuiscono al benessere, come abbiamo visto in “svelate le ricette inedite con questo frutto che potrebbe contrastare il colesterolo e combattere l’anemia” ma anche in “questo cremosissimo risotto alla melagrana potrebbe rivelarsi perfetto contro il diabete e aiutare l’intestino”. Oggi, però, vogliamo parlare di pinoli. Tanto piccoli quanto ricchi di proprietà.

I pinoli sono i semi di una pianta diffusa soprattutto in Siberia e in Canada. Vengono coltivati anche in Italia e utilizzati, da centinaia di anni, nell’alimentazione delle popolazioni di tutta Europa. Una delle ricette più tipiche con i pinoli è il tradizionalissimo pesto alla genovese. Sono una grande fonte di minerali, vitamine e acidi grassi. Potrebbero aiutare nella lotta al colesterolo. L’acido pinoleico, inoltre, sembrerebbe aiutare a ridurre l’appetito e stimolare il metabolismo, oltre che fornire una protezione antiossidante per combattere l’invecchiamento.

Ma veniamo al dunque: qual è la ricetta perfetta con questo frutto stagionale che potrebbe ridurre l’appetito e combattere l’invecchiamento? Si tratta di una preparazione semplicissima, vediamo come cucinare il gustosissimo tortino di alici, pinoli e uvetta.

Basteranno 500 gr di alici, 50 di mollica di pane, 30 di pinoli, 20 di uvetta, 10 pomodorini, 2 spicchi d’aglio, 1 cucchiaio di olio extravergine, mezzo cucchiaio di zucchero, pangrattato, prezzemolo e sale qb.

Per prima cosa mettiamo a bagno pane e uvetta, tostiamo i pinoli e tritiamo prezzemolo con l’aglio. Poi, uniamo prezzemolo, pinoli e aglio, mettendo il tutto dentro stampini monoporzione da forno. Foderiamo lo stampino con alici sistemate a raggiera e farciamo con la mollica di pane, richiudiamo poi il tortino in sé stesso con le code delle alici, spolveriamo col pan grattato. Per finire non ci resterà che caramellare i pomodorini, disporli sopra i tortini e mettere il tutto in forno a 200 gradi per 10 minuti.

Questa ricetta è davvero strepitosa, ma attenzione alle reazioni allergiche, prima di consumare frutta secca, soprattutto se in grandi quantità, è utile consultare il proprio medico.