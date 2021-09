A noi italiani piace la cucina. L’italiano è per definizione un gran mangione. Siamo cresciuti al ritmo del matterello per tirare la pasta. Abbiamo imparato a non rispondere mai di no alla nonna che ci chiede se ne vogliamo un altro po’. Siamo sempre, comunque e dovunque, circondati da cibo.

Proprio per questo è necessario, in Italia più che mai, conoscere e imparare anche le ricette più leggere. È importante cimentarsi in qualche piatto light da alternare a lasagne e tagliatelle. Una ricetta molto in voga in questo momento è quella delle patatine come nel sacchetto e chips di zucca per croccanti aperitivi a bassissimo apporto calorico.

Tutto in forno

L’alimentazione è un fattore fondamentale per la salute. La cottura in forno è uno dei metodi più indicati per mantenere la linea. In molto casi, con questo tipo di cottura, si preservano le sostanze nutritive dei cibi preparati. È possibile non rinunciare al gusto e alla qualità perché, utilizzando il forno, si può preparare davvero qualsiasi cosa.

Una semplicissima regola da seguire è quella di rispettare i tempi e le temperature per ogni alimento. Spesso abbiamo molta fame e cediamo alla tentazione del portare il forno a temperature troppo elevate. Cucinare ad alte temperature potrebbe rischiare non solo di rovinare il piatto, ma anche di distruggere utilissime sostanze nutritive.

Le chips di zucca e patate al forno sono una ricetta sana e gustosa, vanno benissimo anche come finger food da accompagnare a una salsa di yogurt magro. In una dieta ipocalorica le spezie sono sempre ben accette, le golosissime sfoglie di zucca e patate si possono insaporire a piacere. Per un aperitivo per quattro persone serviranno due patate e un pezzetto di zucca. Il consiglio è di lavare le patate con abbondante acqua fresca, tagliarne delle fettine sottilissime e cospargerle con un po’ di farina. Operazione da ripetere, nello stesso identico modo, con la zucca. Una volta che abbiamo tutte le fettine infarinate possiamo disporle sulla teglia, condirle con un filo d’olio e cospargerle delle spezie che abbiamo scelto.

Il forno andrà preriscaldato a 200 gradi, una volta raggiunta la temperatura sarà possibile procedere con la cottura delle nostre chips. Per raggiungere una doratura perfetta basteranno 15-20 minuti, a quel punto sarà necessario aprire il forno e girare le chips dall’altro lato. È tutto davvero molto semplice. Un consiglio utile per garantire l’effetto crunchy è quello di tagliare le chips con la mandolina. Più sottili saranno le fette, più le sfoglie di zucca e patate somiglieranno alle patatine del sacchetto.