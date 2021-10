Quando si parla di cucinare del pesce molti rimangono dubbiosi, se non addirittura impauriti, dall’approccio a questa pietanza. In realtà pochi sanno che al contrario di quanto possa sembrare, il pesce è un alimento molto semplice da cucinare se trattato con rispetto. Infatti, più dei grandi segreti da chef, il primo passo per far un buon piatto di pasce sarà la qualità del pesce stesso.

Oggi vedremo come preparare un salmone croccante al forno in modo gustoso e leggero, valorizzando la materia prima, ideale anche per molte persone

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ingredienti e preparazione

Per il nostro salmone panato in forno avremo bisogno di:

1 kg di filetto di salmone;

Pane raffermo;

Scorza di limone;

Erbe aromatiche a piacimento.

La nostra ricetta parte dalla preparazione di quella che sarà la colonna aromatica del piatto, ossia la panatura. In un mixer inseriremo del pane raffermo, scorza di limone e le erbe aromatiche che più preferiamo. Ad esempio con il salmone sono ottimi l’aneto, il timo, e il rosmarino che possono essere frullati tutti insieme al pane. Una volta realizzata questa profumatissima panure mettiamo da parte e dedichiamoci al salmone.

Ecco una strepitosa ricetta facilissima per cuocere il salmone anche per molte persone

Dovremo acquistare un bel filetto di salmone da circa un chilo che possiamo tranquillamente far pulire dalla pescheria da pelle e spine. Se invece decidiamo di farlo da soli, per le spine dovremo aiutarci con delle pinzette toccando la superficie del pesce. Mentre per la pelle dovremo utilizzare un coltello affilato e flessibile mantenendo sempre la lama piatta.

Pulito il salmone, infine, ne faremo delle porzioni da 250 g. A questo punto non resta che trasferire le porzioni in una placca foderata con della carta forno e disporre sopra la panatura preparata in precedenza. Questa renderà il salmone una vera esplosione di gusto e profumo ma senza coprirlo.

Cottura e conservazione

Il salmone deve essere cotto per circa 20 minuti in forno preriscaldato a 190°, anche se potrebbe essere pronto qualche minuto prima. Infatti ricordiamo di controllarlo nella parte finale della cottura per evitare che diventi stoppaccioso.

Trascorso il tempo di cottura avremo ottenuto un salmone cotto perfettamente, tenero dentro, ma croccante fuori. Ecco una strepitosa ricetta facilissima per cuocere il salmone anche per molte persone e che può essere conservata tranquillamente in frigo.

Se ben riposto in un contenitore ermetico, il salmone panato può durare in frigo fino a un paio di giorni.

Approfondimento

Ecco come preparare una pasta che sbalordisce gli ospiti senza sporcare nemmeno una padella