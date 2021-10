Autunno: esiste momento migliore per avvolgersi in un caldo maglione e mettersi ai fornelli? Nelle ultime settimane piove molto, fa buio presto, la voglia di uscire è sotto zero. Ascoltare i suoni della pioggia è rilassante, sì. Ancor meglio se ci troviamo al riparo dentro le mura di casa, magari riscaldati dai vapori della nostra cucina.

Sono in tanti a sostenere che una dieta bilanciata aiuterebbe a prevenire una gran quantità di malattie e malanni stagionali. Per questo è necessario seguire i ritmi della natura, perché la frutta e la verdura di stagione hanno poteri incredibili ed è bene sfruttarli. Per esempio, questo cremosissimo risotto alla melagrana potrebbe rivelarsi perfetto contro il diabete e aiutare l’intestino.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Le proprietà della melagrana

La melagrana è un frutto antichissimo. Secondo l’iconografia le sue origini risalirebbero al IV millennio a.C. Il nome deriva dalle parole “mela” e “con semi”. Il suo colore straordinario ha da sempre affascinato l’uomo e dobbiamo ammettere che è proprio difficile non rimanerne colpiti. Il rosso rubino dei chicchi della melagrana, soprattutto se baciati da un raggio di sole, risulta incantevole e ipnotico.

Questo frutto, però, non è solo bello. La melagrana sembrerebbe ricca di proprietà benefiche. Grazie alle sue fibre solubili e insolubili aiuterebbe la salute dell’intestino, oltre ad agevolare il controllo del peso e il rafforzamento delle difese immunitarie. Consumare regolarmente il frutto del melograno si dimostrerebbe anche un’ottima abitudine da adottare se si soffre di diabete. Insomma, tanti buoni motivi per farne largo uso in cucina, vediamo come.

Questo cremosissimo risotto alla melagrana potrebbe rivelarsi perfetto contro il diabete e aiutare l’intestino

In un articolo precedente abbiamo spiegato il procedimento per realizzare patatine come nel sacchetto e chips di zucca per croccanti aperitivi a bassissimo apporto calorico. Oggi ci concentriamo su un risotto originale e delizioso.

Per realizzare un cremosissimo risotto alla melagrana, come prima cosa, dobbiamo sgranare il frutto. Una volta ottenuta una buona quantità di chicchi li passiamo in una centrifuga per ricavarne il succo. Ricordando sempre di tenere qualche chicco da parte per l’impiattamento.

Prepariamo poi un bel brodo vegetale. Possiamo aiutarci col dado o far bollire sedato, carota e cipolla in 2 litri d’acqua. In un secondo momento tostiamo il riso saltandolo in padella con un goccio d’olio. Quando il riso sarà ben tostato versiamo un mestolo di brodo e saliamo a piacere. Lasciamo asciugare e, dopo qualche minuto, al bisogno, bagniamo di nuovo. Circa a metà cottura aggiungiamo un bicchiere di vino rosso e, subito dopo, una volta che si è asciugato, il succo di melograno.

Per completare il piatto e renderlo accattivante, una volta cotto, basterà decorarlo con gli incantevoli, e croccantissimi, chicchi rubino. Questo risotto non solo è cremosissimo, esteticamente piacevole e profumato ma, grazie alla melagrana, potrebbe aiutare la nostra salute.