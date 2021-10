Quante volte, aprendo il frigorifero di casa, ci siamo condannati alla vista di verdura ammuffita, yogurt scaduti e rimanenze da buttare? Sprecare le risorse alimentari non è bello, non è giusto e, soprattutto, non è sano per il nostro pianeta. È difficile, però, riuscire a fare una spesa ponderata. Spesso tener conto di imprevisti, cene e pranzi fuori casa, o anche solo della nostra stessa voglia di metterci ai fornelli, risulta complicato e stressante.

Con ProiezionidiBorsa abbiamo imparato come riutilizzare gli strofinacci usati e riciclare costumi da bagno smessi. Ci siamo impegnati per alleggerire il bilancio familiare con “Sembra inspiegabile ma per risparmiare sul guardaroba di tutta la famiglia bisogna spendere di più” e, dato il recente aumento dei prezzi, è arrivato il momento di capire come risparmiare sulla spesa alimentare. Infatti risparmiare più del 50% sulla spesa alimentare è possibile grazie a 3 semplicissimi metodi anti spreco.

I dettagli da non sottovalutare

Con la costanza e l’impegno è possibile raggiungere qualsiasi meta. Per risparmiare sul bilancio alimentare è necessario mettere in atto un piano d’azione che parte proprio dalla nostra lista della spesa. È bene avere chiaro un concetto semplice ma fondamentale: per risparmiare bisogna cucinare. Comprando cibo già pronto non solo spendiamo di più ma evitiamo anche di prenderci cura della nostra alimentazione. Spesso, anche se non in tutti i casi, i cibi già pronti sono ricchi di zuccheri e conservanti o insufficienti a soddisfare il nostro fabbisogno quotidiano.

Anche andare al supermercato a stomaco vuoto è un’abitudine davvero sconsigliata. Con la pancia che brontola sarà molto più difficile trattenersi dal comprare schifezze o alimenti non necessari alla nostra dispensa. Per fare una lista il più possibile ponderata e che riduce gli sprechi, c’è bisogno di concentrazione, è quindi essenziale prendersi del tempo da dedicare completamente alla nostra spesa.

Risparmiare più del 50% sulla spesa alimentare è possibile grazie a 3 semplicissimi metodi anti spreco

Risparmiare più del 50% sulla spesa alimentare è possibile, esistono app e volantini online che ci permettono di confrontare supermercati e prezzi. La tecnologia, anche in questo caso, ci viene in soccorso.

Negli ultimi tempi si può addirittura stilare online una lista di prodotti già presenti in dispensa e farsi suggerire cosa comprare e dove comprarlo. Un’altra buona abitudine è scegliere l’imballaggio più adatto a ogni tipo di prodotto. Infatti la durata di un prodotto fresco dipende anche dal suo packaging.

La carta, per esempio, è ideale per conservare frutta e verdura. La plastica è indicata per salumi e formaggi freschi. Un ultimo consiglio è quello del tenere sempre il frigorifero in ordine. La pulizia dei ripiani evita il proliferare delle muffe e sapere esattamente dove si trova ogni tipologia di alimento ci aiuterà nel momento di decidere cosa mangiare.

Quindi ecco i tre semplicissimi metodi anti spreco. Primo metodo: usare le app. Secondo metodo: ragionare sugli imballaggi. Terzo metodo: fare ordine e pulizia. È necessaria un po’ di pazienza e rigore ma i risultati saranno assicurati.