Con la primavera che avanza, cresce la voglia di rinnovare il guardaroba con qualcosa di nuovo e di frizzante. L’aiuto ci arriva dalle passerelle, che hanno riproposto un capo iconico ma sempre giovane e attuale, la minigonna. Nata negli anni ’60, mitici e rivoluzionari, è un capo che rivendica libertà nel vestire ed esprime il desiderio di abbattere ogni forma di costrizione.

Libertà e gioia di vivere

La stilista Mary Quant la espone per la prima volta nella vetrina del suo negozio a Londra nel 1963 e da allora il successo l’ha sempre accompagnata ogni volta che ricompariva sulle passerelle. Corsi e ricorsi storici anche nella moda. Perché ci piace tanto? Perché rappresenta la lotta alle convenzioni di cui le donne spesso si sono sentite prigioniere, simboleggia la libertà che rende felici e protagoniste della propria esistenza. E poi non bisogna negarlo, è un capo decisamente femminile.

I pantaloni sono sicuramente più pratici e comodi, ma due belle gambe al vento hanno un fascino senza tempo. E tornano protagoniste dopo anni di occultamento in pantaloni e gonne lunghe, rappresentando la quintessenza della femminilità. Le minigonne cortissime e a vita bassa stanno bene alle giovanissime nelle varie declinazioni, in pelle come in jeans. Ma se non si esagera con l’orlo, possono essere indossate a ogni età per acquistare un’aria sbarazzina.

Più giovani e affascinanti anche a 50 anni con questo look fresco ed elegante che esalta la femminilità in ogni donna

Le sfilate l’hanno riproposta nel tailleur, in abbinamento alla giacca, in una soluzione decisamente adatta al clima primaverile, sia nei colori pastello tenui e delicati sia in tinte più audaci che anticipano l’estate. Come il verde e l’arancio. La forma privilegiata è quella a trapezio più o meno accentuato, presente nelle sfilate di molti stilisti tra cui Chanel e Dior, Miu Miu e Versace, per fare un esempio.

Ma la minigonna può essere indossata anche con una semplice t-shirt o una camicia, per un look più informale. In questo anche gli accessori giocano un loro ruolo. Le mini prediligono calzature come sneakers e Mary Jane. Oltre alla gonna, le sfilate hanno riproposto anche il mini dress, l’abitino fresco e disinvolto che si può indossare senza preoccuparsi delle forme. Infatti, non segna la vita ma scende morbido lungo il corpo, che rimane libero da ogni costrizione ed è perfetto in estate e nelle giornate afose. Indossarlo sarà un piacere per tutte le donne, che sembreranno più giovani e affascinanti anche a 50 anni. È un ritorno pieno di ottimismo e di gioia di vivere, un invito a ritrovare il desiderio di incontrarsi senza formalismi e convenzioni.

