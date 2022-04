Non solo per lucidare i mobili e levigare le pareti ma la carta vetrata può essere usata anche per questi usi quasi sconosciuti e tramandati da generazioni

Chissà quanti dei nostri Lettori ricorderanno le mitiche botteghe cittadine di una volta in cui trovavi davvero di tutto. Ci andavamo con nonni e genitori e, agli occhi curiosi di un bambino, tutta la merce esposta sembrava incredibilmente bella. Quegli empori a gestione familiare, che ora sono purtroppo quasi tutti scomparsi e hanno lasciato spazio ai magazzini e agli store di bricolage. Quando lo raccontiamo a figli e nipoti, stentano a credere che nello stesso negozio potessimo comprare viti, tacchi di gomma per le scarpe, carta vetrata e caramelle.

Un insieme insolito e originale, che oggi probabilmente non potrebbe esserci anche per le moderne normative in base di sicurezza e igiene alimentare. Ma abbiamo accennato alla carta vetrata e vedremo in questo articolo proprio degli usi che ne facevano i nostri nonni e che oggi sono passati in sordina. Non solo per lucidare i mobili e levigare le pareti, ma la carta vetrata potrebbe aiutarci in scopi quotidiani.

Quando diventa una barriera difensiva

Oggi siamo abituati a vedere la carta vetrata nei suoi due usi più comuni: con il legno e le pareti di casa. Ma pochi sanno che ancora oggi la carta vetrata potrebbe essere un valido alleato per il nostro giardino. Anche per i vasi di piante che teniamo sul balcone. Rivestire il vaso o il sottovaso con un foglio di carta vetrata significa infatti costruire un’efficace barriera contro le lumache. La carta abrasiva e la sua superficie particolarmente ostruente costituiranno infatti una valida difesa per la nostra pianta.

Potremmo accorgerci che le forbici e i coltelli di cucina presentano della ruggine. Fino a qualche tempo fa, sarebbe costato meno sostituirli che ripararli. Oggi, con i rincari che hanno subito le materie prime, ma anche gli accessori per la casa, potremmo intervenire con un foglio di carta vetrata. In questo caso però, con quello a grana sottile. Utilissimo, come facevano le nostre nonne nelle cucine di un tempo, proprio per eliminare la ruggine che si è depositata negli angoli delle lame.

Anche per le forbici

Un sistema che un tempo veniva usato anche per affilare proprio le forbici che avevano perso qualità nel taglio. Se la forbice non è completamente rovinata, semplicemente tagliando il foglio della carta vetrata, farà sì che la lama torni a tagliare. Non solo per lucidare i mobili e levigare le pareti, ma la carta vetrata potrebbe aiutarci in questi scopi quotidiani.

