Il blazer è la giacca per eccellenza. È quella che tutte le donne amano e indossano ogni giorno. Non c’è un armadio femminile che non ne ospiti almeno una. È il modello più pratico e popolare che esista. Sta bene a tutte e si può indossare in ogni occasione. Ma c’è un’altra icona di stile, una giacca che appartiene alla storia della moda eppure è sempre attuale. Che tutte le donne più eleganti al Mondo hanno indossato almeno una volta, la giacca Chanel.

Morbida e bellissima

È la creazione di una stilista rivoluzionaria che usò la moda come strumento di emancipazione femminile. Che nell’ideare i vestiti pensava a liberare le donne da abiti che costringevano il fisico quasi come corazze. Buttò all’aria corsetti e crinoline e decise che si poteva essere belle anche con indumenti comodi e morbidi che assecondassero le forme del corpo e rendessero liberi i movimenti. Usò tessuti maschili come il tweed e dotò le giacche di tasche perché le donne potessero infilarci le mani, così come gli uomini. La giacca creata da Coco Chanel continua a rappresentare tutto questo. Indossarla è un vero piacere, perché è comoda e morbida ma soprattutto bellissima. È una giacca dritta e strutturata, senza spalline né rinforzi e con lo scollo senza revers. Ha bottoni dorati con teste di leone, il segno zodiacale di Coco Chanel e anche il suo portafortuna o il simbolo CC.

Basta con il solito blazer, è questa la giacca primaverile per un look raffinato che ringiovanisce anche dopo i 50 anni

La giacca Chanel è estremamente versatile e sta bene ad ogni donna e a tutte le età. Rende più raffinate le ventenni e ringiovanisce le sessantenni soprattutto se declinata in colori chiari o nel classico bianco panna, il colore amato dalla creatrice. Anche se reinterpretata in chiave moderna, conserva le caratteristiche che l’hanno resa celebre. Nelle sfilate è apparsa declinata in tanti modi diversi con un occhio al modello classico, ma con tante reinterpretazioni più libere.

I colori pastello nelle sfumature del rosa e del lilla l’hanno resa un capo perfetto per le giornate primaverili cariche di vibrazioni. Può essere indossata con gonne mini per creare accostamenti sbarazzini e disinvolti, ma anche con pantaloni larghi o stretti e con gli intramontabili jeans. Sarà sufficiente cambiare gli accessori per farne un capo elegante da indossare anche per una cerimonia. Quindi basta con il solito blazer, questo è il capo che può veramente rivoluzionare il nostro guardaroba.

