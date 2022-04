L’ospitalità è una virtù antica e sempre apprezzata. Quando qualcuno entra nella nostra casa desideriamo che si senta il benvenuto riservandogli attenzioni speciali e accogliendolo con gentilezza e cortesia. Se poi è un invitato a pranzo o a cena, anche se conoscente di vecchia data, vogliamo preparargli piatti speciali e raffinati per dimostrargli la nostra attenzione. Noi proponiamo un contorno particolare, di frutta e verdura, che accompagnerà divinamente ogni secondo, di carne o di pesce.

Una delizia raffinata di frutta e verdura

Il contorno che proponiamo si compone principalmente di fragole, che sono di stagione, ma anche di frutti di bosco. Abbiamo consigliato colori diversi per rendere la preparazione più scenografica e appetibile agli occhi, oltre che al palato. Ovviamente, se non sarà possibile reperire tutte le varietà, si possono tranquillamente usare frutti dello stesso colore e il risultato in termini di gusto non cambierà.

Anche per le verdure abbiamo preferito un mix, per ottenere delle sfumature di sapori che i palati sopraffini sapranno riconoscere ed apprezzare. Infine, la presenza della grappa, nell’emulsione che useremo per condire, darà un tocco di originalità al piatto ed esalterà il sapore degli altri alimenti. Raccomandiamo l’olio extravergine di oliva che nelle preparazioni a crudo fa la differenza.

Non la solita insalata, ma un contorno raffinato per accompagnare i secondi piatti nei giorni di festa e stupire gli ospiti

Ingredienti per 6 persone:

50 g di mirtilli neri;

50 g di mirtilli rossi;

150 g di fragole;

50 g di more;

50 g di lamponi;

200 g di insalata mista (radicchio, valeriana, rucola);

50 g di funghetti prataioli sott’olio;

un’arancia o un pompelmo;

1 limone;

olio extravergine di oliva q.b.;

2 cucchiai di grappa;

sale e pepe q.b.

Preparazione

Inizialmente puliamo e laviamo accuratamente i frutti di bosco, poi lasciamoli sgocciolare. Poniamo anche i funghetti a sgocciolare in un colino perché perdano l’olio di conservazione. Puliamo e laviamo l’insalata e lasciamola asciugare. Sbucciamo l’arancia e tagliamola a cubetti. In una ciotola uniamo l’arancia con l’insalata tagliata a listarelle e i funghetti. Tagliamo a piccoli pezzi i frutti di bosco più grandi e uniamoli con quelli interi all’insalata. In una ciotolina versiamo l’olio, la grappa e il succo di mezzo limone.

Aggiungiamo il sale e un pizzico di pepe e sbattiamo leggermente con una forchetta fino ad ottenere un’emulsione da versare sull’insalata. Mescoliamo accuratamente e portiamo in tavola. In pochi minuti abbiamo preparato non la solita insalata, ma un contorno raffinato e scenografico, un abbinamento regale per carne o pesce.

Lettura consigliata

Né con ricotta né con verdure ma possiamo farcire la pasta brisée in questo modo per realizzare uno scenografico primo piatto