Se gli accessori e gli abiti di tendenza cambiano col passare del tempo, è anche vero che non restano le stesse neppure le colorazioni. Non sono solo giacche, camicie e borsette a mutare e rinnovarsi stagione dopo stagione. Per non perdere di vista la moda del momento, occorre porre attenzione anche alle sfumature.

Per la primavera 2022 ormai imminente, ma forse anche per la prossima estate, c’è un colore che sembra spopolerà più di tutti gli altri. Ed è un inno alla novità e alla voglia di cambiamento, perché si discosterà dalle varianti che dominavano gli anni scorsi.

Stop al nero, via libera ai toni accesi e pungenti

La moda del 2022 cambia le carte in tavola e mette in risalto colorazioni che forse fino all’anno scorso nemmeno consideravamo. Se in precedenza si sceglievano tonalità neutre come il nero, che permetteva di andare sul sicuro e non sbagliare mai, ora tutto sembra cambiare.

In questo momento sembrano imporsi con forza e determinazione i colori più vivaci e accesi. Gli stilisti sembrano già sfoggiarli con sicurezza e metterli in risalto al massimo delle potenzialità. Questo cambio di stile potrebbe essere un modo per contrastare la noia e i sentimenti negativi frutto della pandemia recente. Fatto sta che le tonalità su cui puntare sono davvero tante e tutte intense e cariche di energia.

Tra i trend cromatici da non perdere segnaliamo l’arancione vitamina C, il bordeaux, l’azzurro cielo e il giallo artificiale. Perfetti per chi se la sente di osare e sfoggiare un look in grado di catturare subito gli sguardi.

Più di azzurro e arancione è questo il colore che andrà di moda questa primavera e sta benissimo su completi e tailleur

Se vogliamo davvero rompere gli indugi e attirare l’attenzione, non possiamo assolutamente rinunciare al rosa fucsia. È una tonalità che esprime ottimismo ed energia, perfetta per dimenticare gli ultimi anni particolarmente tristi.

Il cosiddetto rosa “shocking” si abbina alla perfezione con gli outfit più svariati, dando un tocco di classe da invidia. Più di azzurro e arancione è questo il colore su cui puntare, che accenderà la primavera 2022 con fascino e stile. Va sottolineato, però, che è un colore che di certo non passa inosservato.

Chi vuole andarci più cauto, potrebbe iniziare con una camicetta fucsia da accostare a un completo total black. In alternativa, proviamo un pullover rosa con un paio di eleganti pantaloni bianchi. Le più estrose e in forma tra noi potrebbero tentare con un completo tutto fucsia abbinato a un top arancione, perfetto nelle giornate più calde.

