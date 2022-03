Venere è per antonomasia il Pianeta dell’amore. L’Acquario è il segno che più di tutti rappresenta “il cambiamento”. Dunque, quando questo Pianeta si trova nell’orbita di questo segno, uno dei suoi primi effetti è “il desiderio di aprire la porta e far entrare aria nuova”.

Acquario, Gemelli e Bilancia

Ebbene, Venere in Acquario porta una ventata di nuove conoscenze, idee e opportunità di lavoro.

Sarà l’Acquario il segno che fra quelli dello zodiaco trarrà i benefici maggiori. Le novità saranno soprattutto nel campo sentimentale. Anche coloro che hanno deciso di chiudere il cuore in un cassetto, perché troppo delusi o perché single convinti, saranno colpiti dalle frecce di Cupido. Inoltre, Venere nel segno porterà un’iniezione di autostima che si ripercuoterà anche nel campo lavorativo. Dunque successi a 360° accompagneranno i nati sotto questo segno almeno fino al 5 aprile, quando il Pianeta si sposterà in un’altra orbita.

Ottime notizie anche per altri due segni d’aria, i Gemelli e la Bilancia. Ebbene vitalità, grinta, energia, coraggio animeranno lo spirito dei nati sotto questi segni zodiacali. Ci saranno inoltre incontri “fortunati”, sbocciati inaspettatamente e per caso, proprio con la persona “giusta”. È il momento di mettere le basi per grandi progetti come cominciare una convivenza o allargare la famiglia.

Venere in Acquario porta una ventata di freschezza a Gemelli e Bilancia ma tanti problemi di cuore e lavoro a questi altri due segni

Purtroppo non si può dire che la stessa fortuna accompagni i nati fra luglio ed agosto. Infatti, Venere in opposizione farà emergere le tensioni latenti di quest’ultimo periodo. Ci saranno confronti duri ma aperti per chiarire le posizioni con i partner. Solo le coppie più solide riusciranno a resistere ed, anzi, a venirne fuori più forti di prima. Per i single, invece, il Pianeta dell’amore in opposizione porterà nuove sfide. Dunque vivranno i nuovi incontri come una sfida da vincere, e ci sarà così la possibilità di una storia a distanza geografica o anagrafica. Solo il tempo svelerà se sarà valsa la pena di affrontare queste sfide.

Infine i Pesci che, con Venere in opposizione, si troveranno inesorabilmente a “tirare le somme” della propria vita. Dunque, potrebbe essere il momento di troncare amori finiti che si trascinano per abitudine. I single, invece, non avranno alcun desiderio di gettarsi a capofitto in un nuovo rapporto. Non c’è da disperarsi. Dal 5 aprile, infatti, Venere entrerà proprio nell’orbita dei Pesci che ne godranno pienamente.

