Ecco il capospalla alla moda della prossima primavera che spopolerà nel guardaroba perché nasconde le forme con eleganza

Benché siamo ancora in pieno inverno, la moda guarda avanti e punta già alla stagione successiva. Anche noi potremmo iniziare a fare due conti e pensare a come organizzare l’armadio per vestirsi in primavera.

Anche se lentamente le temperature cominceranno ad alzarsi, nei prossimi mesi potremmo comunque aver bisogno di un capospalla che ci tenga compagnia fuori casa. E uno dei must have da sfoggiare è un gradito ritorno che farà felici le donne di ogni fisico ed età.

La giacca rubata ai maschietti

Già in voga dallo scorso anno, si ripropone ancora una volta in grande stile il blazer oversize. Ecco il capospalla alla moda della prossima primavera. Questa giacca si distingue per la lunghezza sino ai fianchi e le imbottiture sulle spalle. La chiusura si compone di due bottoni, che per alcuni modelli diventano quattro in stile doppiopetto.

Anche se i tratti ricordano un indumento tipicamente maschile, il blazer oversize potrebbe essere il più bel regalo per il guardaroba femminile. Infatti, sta bene praticamente a tutte. Si abbina alla perfezione ai fisici snelli e alti, ma non disdegna nemmeno quelli più rotondi. Questo perché non aderisce al corpo e lascia una certa libertà di movimento. Le nostre forme non verranno messe così in risalto, ma minimizzate. Dovrà fare un po’ più di attenzione, però, chi è particolarmente bassa.

Eravamo abituati a concepire il blazer oversize come un capo d’abbigliamento elegante e adatto unicamente a un outfit raffinato. In realtà, lo possiamo abbinare ai look più svariati, anche a quelli più casual e senza perdere di stile.

Per esempio, proviamolo con un minidress aderente e un paio di anfibi comodi ai piedi. In un batter d’occhio saremo pronte per uscire con le amiche. Per un outfit da sera, abbiniamo il blazer a una maglia monocolore e dei pantaloni a campana. Per completare mettiamo ai piedi degli stivaletti con tacco e una borsa trendy.

La nuova stagione vuole poi che con il blazer si possa ricreare un look totalmente sportivo. Indossiamo una comoda tuta e le nostre sneakers preferite; mettiamo in testa un pratico cappellino e copriamoci con il nostro fantastico blazer oversize. Una soluzione rapidissima per chi non ha voglia di perdere tempo a litigare col guardaroba.