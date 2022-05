Chissà quante volte da bambini o adolescenti abbiamo sentito dalle nostre mamme di mangiare determinati alimenti perché ricchi di fosforo. Infatti questo minerale insieme a tutti gli altri micronutrienti, è fondamentale per la regolazione delle funzioni dell’organismo. In particolare le vitamine, i minerali e gli oligoelementi sono coinvolti nella produzione di ormoni, enzimi e altre sostanze che aiutano a regolare il metabolismo, lo sviluppo, la crescita e il funzionamento di organi e sistemi. I minerali, insieme alle vitamine e agli oligoelementi incidono sullo stato di salute di ognuno di noi. Una carenza di magnesio potrebbe provocare un senso di stanchezza, poca concentrazione e tachicardie. Se non integrato, addirittura, potrebbe aumentare il rischio di una demenza precoce e Alzheimer.

I minerali si dividono in micro e macro elementi in base alle quantità minori o maggiori necessarie per il fabbisogno dell’organismo. Il fosforo appartiene al gruppo dei macronutrienti che insieme al calcio, magnesio, sodio, potassio, zolfo e cloro devono essere introdotti nell’organismo in quantità maggiori. Una dieta sana e variegata può assicurare un buon apporto di minerali necessario al benessere della salute.

Più che potenziare cervello memoria e concentrazione questi alimenti ricchi di fosforo sarebbero ideali per rinforzare il corpo per l’estate

Il fosforo è il secondo minerale più abbondante nel nostro corpo ma sembrerebbe non sia un alleato della memoria. La maggiore assunzione di questo minerale infatti non aumenterebbe le facoltà mentali ma sarebbe invece fondamentale per la salute delle ossa e dei denti. Infatti più che potenziare cervello memoria e concentrazione il fosforo potrebbe aiutare a sentirsi meglio e più energici nonché a contrastare i dolori articolari. Esso è un costituente di alcune proteine e di zuccheri e consente il funzionamento di alcune vitamine del gruppo B. Ha inoltre un ruolo essenziale nel processo di trasformazione del cibo in energia.

La dose giornaliera raccomandata di fosforo è di circa 800 mg. Anche se una sua carenza è una condizione piuttosto rara, le sue conseguenze potrebbero causare il rachitismo nei bambini e l’osteomalacia negli adulti. Mentre uno sbilanciamento tra i livelli di fosforo e di calcio potrebbe comportare l’osteoporosi, ovvero una malattia sistemica dell’apparato scheletrico. Questa può comportare dolori, con conseguente deterioramento del tessuto osseo e aumento della fragilità delle ossa.

Dunque, quali sono i più ricchi?

Ma quali sono gli alimenti più ricchi di fosforo? Contrariamente a quanto si è sempre pensato, il pesce non contiene discrete quantità di fosforo. Mentre gli alimenti che ne sono particolarmente ricchi sono i legumi, i cereali, le uova, la carne sia rossa che bianca, i formaggi e il latte. I cereali integrali sono generalmente ricchi di fosforo che si concentra principalmente nella crusca e poi nel germe. I più ricchi sono la crusca di riso che ne contiene circa 1.700 mg per etto, mentre il germe di grano ne ha circa 850 mg per etto. Tra i cereali in chicco il frumento e l’avena sono in media i più ricchi di fosforo.

Approfondimento

