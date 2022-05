Gli automobilisti che devono parcheggiare oltre al cartello di divieto di sosta detestano alla stessa stregua un altro segnale. Eppure la maggior parte di coloro che guidano non conoscono tutti gli obblighi e i diritti che questo cartello stradale impone. Per questo motivo molti rischiano delle sanzioni rilevanti assolutamente inaspettate per mancata conoscenza della normativa. I segreti che pochi conoscono di questo cartello sono dunque fondamentali.

Chi ha la patente dovrebbe conoscere il Codice della Strada e le norme contenute. Eppure non è raro che molti automobilisti violino regolarmente alcune norme senza sapere che stanno facendo un’infrazione. Per esempio c’è una violazione che si vede spessissimo in strada. Questa trasgressione prevede non solo una multa di 666 euro ma anche la decurtazione di 4 punti della patente. Eppure molti continuano a violare questa norma senza rendersene conto.

I segreti che pochi conoscono di questo cartello e perché anche questi automobilisti rischiano 173 euro di multa senza saperlo

Lo stesso vale per i segnali stradali. Chi guida dovrebbe conoscere tutti i cartelli che regolano il comportamento dei veicoli lungo la viabilità nazionale. Così tutti gli automobilisti dovrebbero conoscere il significato del cartello che indica il passo carraio, anche detto passo carrabile. Il cartello del passo carrabile indica il divieto di sosta ad altri veicoli su una zona di passaggio pubblico dove sbocca un’area privata. In genere lo si vede davanti ai cancelli delle case, dei condomini, delle fabbriche davanti ai box che affacciano direttamente sulla viabilità stradale pubblica. L’obiettivo del passo carraio è quello di lasciare libero il passaggio a chi deve accedere dalla zona pubblica alla zona privata e viceversa.

Tutti dovrebbero sapere che sul passo carraio è vietato parcheggiare ma pochissimi sanno che in realtà non è esattamente così. Scopriamo quali altri segreti nasconde la norma che regola il passo carrabile. Gli articoli 3 e 22 del Codice della Strada e l’articolo 46 del regolamento attuativo, normano il passo carrabile. Di fatto il passo carraio è un divieto di sosta ma pochissimi conoscono che in realtà in alcuni casi la fermata è consentita. Si può parcheggiare il veicolo in presenza del cartello in caso di veloce carico e scarico di merci. Inoltre si può parcheggiare su un passo carrabile se il veicolo non intralcia l’accesso e l’uscita di mezzi da e verso l’area privata.

Le sanzioni in caso di violazione

In alcuni casi il divieto di parcheggio potrebbe essere esteso anche al lato opposto della strada in corrispondenza del passo carrabile. Questo avviene quando l’accesso o l’uscita dall’area privata potrebbero essere impediti da un veicolo parcheggiato sul lato della strada opposto al passo carrabile.

Infine è curioso sapere che il divieto di parcheggio su passo carrabile vale per tutti i veicoli compresi quelli intestati al titolare del diritto. Anche questo è uno tra i segreti che pochi conoscono di questo cartello stradale. Quindi nessuna auto può sostare sul passo carrabile comprese quelle che hanno diritto di accesso e di uscita dalla zona privata regolata dal cartello.

Per ottenere il passo carrabile occorre rivolgersi al Comune che concede il permesso su richiesta. Senza autorizzazione del Comune non è possibile porre un cartello di passo carrabile perché questo diventerebbe illegittimo. Quindi un automobilista sarà certamente interessato a conoscere come scoprire se un cartello è legittimo. Un cartello del passo carrabile deve avere il nome e lo stemma del Comune che l’ho ha autorizzato. Inoltre il cartello deve riportare il numero dell’autorizzazione, il segnale di divieto di sosta, la scritta passo carrabile.

E veniamo alle sanzioni. Che cosa rischia un autista che parcheggia su un passo carrabile? Coloro che violano questa norma rischiano una multa che va da 42 euro a 173 euro per i veicoli in generale per ogni giorno di sosta. Un motociclo rischia una sanzione che va da 25 a 100 euro. Ma attenzione, c’è una sanzione anche per chi affligge abusivamente un cartello abusivo. Se il segnale è illegittimo, quindi non riporta tutte le indicazioni sopra indicate, chi ha messo il cartello rischia una multa fino a 169 euro.

Approfondimento

Stanno scattando multe pesantissime fino a 3.396 euro per infrazioni che moltissimi ignorano parcheggiando l’auto in questo modo