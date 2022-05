Ecco perché questa potrebbe essere la migliore farina da utilizzare per chi soffre di colesterolo e glicemia alti combattendo anche la stitichezza

Il lavoro, la famiglia, le corse giornaliere e lo stress possono incidere molto sul proprio stile di vita, facendoci adottare spesso abitudini scorrette. Ad esempio saltare la colazione o comunque un pasto principale, sgranocchiare snack veloci grassi e poco nutrienti. Queste situazioni a lungo andare possono comportare problemi per la salute. Infatti se prima degli “anta”, l’organismo sembrava digerire tutto, una volta superata quella soglia le cose si complicano. Pertanto per evitare situazioni pericolose per la salute sarebbe opportuno adottare uno stile di vita attivo e una dieta equilibrata.

In tal modo oltre a sentirci bene anche il nostro girovita ci ringrazierà. Ad esempio, per dimagrire anche senza dieta, potremmo consumare finocchi, sedano e ravanello come spezza-fame. Queste 3 verdure hanno pochi zuccheri e carboidrati ma sono ricche di fibre che sgonfiano pancia, fianchi e cosce. Seguire un’alimentazione scorretta, con cibi grassi e povera di verdure, cereali e pesce potrebbe favorire l’innalzamento dei valori del colesterolo cattivo. La scelta di determinati alimenti può essere l’arma vincente contro il nemico numero uno della salute cardiovascolare. Pertanto se dagli esami del sangue si sono riscontrati valori sballati di colesterolo sarà il caso di correggere al più presto le nostre abitudini alimentari.

Ecco perché questa potrebbe essere la migliore farina da utilizzare per chi soffre di colesterolo e glicemia alti combattendo anche la di stitichezza

La prima cosa da fare sarà limitare al minimo i consumi di grassi, come insaccati, formaggi e uova che influenzano negativamente il colesterolo. Dovrà prediligersi il pesce almeno 2-3 volte alla settimana, possibilmente preparato al vapore, alla griglia o al cartoccio per non perdere i principi nutritivi. Infine sarà opportuno consumare cereali, vegetali e legumi, alimenti senza colesterolo e in grado di ridurre quello in eccesso. Tra i cereali, oltre al farro e orzo, i fiocchi d’avena nonché la sua farina sono ottime alleate per aiutare a ridurre i livelli di colesterolo alto.

L’avena infatti è un cereale ricco di proteine e fibre che aiutano a proteggere il sistema cardiovascolare e a tenere sotto controllo glicemia e colesterolo. In particolare è fonte di betaglucani, componenti della fibra solubile di cui è significativamente ricca. Grazie a questi componenti, secondo fonti accreditate, sembrerebbe che il suo consumo possa prevenire le malattie del cuore, riducendo il colesterolo totale e quello cattivo. L’elevato contenuto di fibre peraltro favorirebbe anche il transito intestinale, tenendo così a bada i livelli di zucchero nel sangue. Grazie al suo basso indice glicemico, l’avena nonché la sua farina è consigliata anche per chi soffre di diabete. Ecco perché questa potrebbe essere la migliore farina per preparare biscotti leggeri, pizza o pane per chi soffre di valori di colesterolo e/o glicemia elevati.

