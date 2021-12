Siamo tutti in trepidante attesa per la sera in cui scarteremo i nostri regali. I più piccoli aspetteranno i doni di Babbo Natale, mentre gli adulti dovranno sperare di ricevere quelli giusti.

Non c’è momento più dolce e tenero che aprire un regalo e rimanere stupiti o piacevolmente sorpresi. Non tutti, però, sono bravi a individuare cosa regalare e pochi usano la fantasia e l’ingegno per scovare quell’oggetto desiderato.

Infatti, alcune persone sono proprio negate e fanno scelte discutibili pur di mettere qualcosa sotto l’albero, rischiando di scatenare non poche delusioni. L’astrologia individua, tra i vari segni zodiacali, alcune personalità che potrebbero deludere le nostre aspettative in fatto di regali. Per non dispiacerci troppo ed evitare di avere grandi aspettative, dunque, sarebbe meglio capire quali segni potrebbero fare dei regali pessimi e indesiderati.

Non aspettiamoci grandi regali e strepitanti sorprese a Natale da questi 3 segni zodiacali poco fantasiosi

Illudersi e credere di dover ricevere il regalo dell’anno a Natale è una condizione frequente, ma lo è ancora di più se tra i nostri parenti e amici c’è un Capricorno. Potrebbe essere il “Grinch” delle feste, che non ama quella particolare atmosfera natalizia.

Non è un segno propenso a fare regali a tutti, perché pensa probabilmente sia uno spreco di tempo e denaro. I Capricorno difficilmente riescono a comprendere quale sia un regalo adatto da fare e non mettono impegno per sceglierlo con attenzione. Odiano le feste comandate e per principio sentono questo senso di costrizione assolutamente sbagliato.

Un altro segno che potrebbe deludere le aspettative è quello della Vergine. Questo segno vive con particolare angoscia il periodo delle feste di Natale, sentendo un senso di disagio interiore. Spesso non riesce a gestire i rapporti con gli altri e le interminabili tavolate potrebbero metterlo in crisi. Per questo dovremo essere noi a coinvolgerlo ed evitare l’isolamento più totale. Nonostante sia un segno pratico, ordinato e sempre super organizzato, in questi casi potrebbe perdere il controllo, scegliendo solo il regalo più economico da fare.

Il Toro

Oculato e razionale, il segno del Toro non sarà in grado di donare un regalo che suscita grandi emozioni. Il primo a rinunciare a molti capricci è lui, figuriamoci se riuscirebbe a spendere una fortuna per gli altri. Ma se tiene particolarmente ad una persona, forse, potrebbe avere slanci di gentilezza e indovinare il dono desiderato.

Quindi, non aspettiamoci grandi regali e strepitanti sorprese a Natale da questi 3 segni zodiacali poco fantasiosi, sperando che sia per loro un possibile anno di cambiamento.

Approfondimento

